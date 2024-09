Baschet masculin: CSM Constanţa debutează în noua stagiune cu un duel contra CSM-ului Galaţi

Baschetbaliștii de la CSM Constanţa debutează în noul sezon competițional cu un meci pe teren propriu, în prima etapă din Liga Națională.Cu o echipă în care au apărut mulți jucători noi, CSM Constanța susține primul test contra CSM-ului Galați și vrea victoria, la prima apariție în fața propriilor suporteri. Băieții antrenați de Dan Fleșeriu și Valentin Boian mizează pe tribune pline.Meciul se va disputa vineri, 20 septembrie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor, şi va fi transmis în direct pe FRB TV.XXXTransfer: Isaiah Philmore revine în campionatul României și va juca pentru CSM Constanța.Power forward-ul american în vârstă de 34 de ani a jucat în ultimele două sezoane în Ungaria, la Alba Fehervar. În stagiunea anterioară, mediile sale au fost de 14.2 puncte, 5 recuperări și 1.8 pase decisive în 24 de apariții, cu un procentaj impresionant de 50% de la distanță.De-a lungul carierei sale, Philmore a mai jucat la Ulm, Telekom Bonn, Tigers Tubingen, EWE Baskets Odenburg, CSU Sibiu și Rouen.XXXTransfer: KeVaughn Allen va juca pentru CSM Constanța în sezonul următor!Americanul în vârstă de 28 de ani are 1,88m înălțime și poate evolua atât în poziția 1 (point guard - play-maker), cât și în poziția 2 (shooting guard), fiind un jucător exploziv, care excelează cu mingea și are capacitatea de a înscrie multe puncte. După patru ani în NCAA, la Florida Gators, KeVaughn s-a antrenat cu Orlando Magic, înainte de a participa la draft-ul NBA din 2019! A semnat în Europa cu KK Lovcen Cetinje, echipă din prima ligă a Muntenegrului. A urmat un sezon la Ura Basket, în Finlanda și din 2021 alte două sezoane la Leuven Bears, în Belgia.În sezonul 2023/2024, a jucat în prima ligă din Croația, la Cedevita Junior Zagreb, unde a bifat 35 de meciuri și medii statistice de 14,2 puncte, 2,5 recuperări și 3,05 pase decisive. Un baschetbalist cu experiență în Europa, pentru campania din FIBA Europe Cup și Liga Națională!XXXTransfer: Monyea Pratt, baschetbalist cu 226 de meciuri în Liga Națională, se alătură lotului CSM Constanța într-un sezon al marilor ambiții, în care echipa de pe litoral va participa, în premieră, în cupele europene!Jucătorul în vârstă de 39 de ani a jucat exclusiv în România din 2017. Primele două sezoane la CSU Sibiu, sub comanda lui Dan Fleșeriu, apoi două sezoane în tricoul lui SCM U Craiova, unde a fost coechipier cu Andrei Oprean. A revenit la Sibiu în sezonul 2021/22, apoi s-a transferat la CSM Focșani și s-a întors la Sibiu, unde a mai jucat un sezon și jumătate, trecându-și în palmares o medalie de bronz în LNBM.În stagiunea recent încheiată, Monyea a bifat 35 de apariții, în care mediile sale au fost de 9.1 puncte, 6.1 recuperări, 3.8 pase decisive și 1.1 intercepții.