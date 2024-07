Baschetbalistele de la CSM Constanţa şi-au aflat posibilele adversare din EuroLeague Women

Baschetbalistele de la CSM Constanţa se pregătesc, în această perioadă, în vederea noii stagiuni, în care vor lupta pe trei fronturi: campionat, Cupa Românei şi cupele europene. Ele şi-au aflat vineri, 5 iulie, posibilele adversare din EuroLeague Women.Echipa feminină de baschet CSM Constanţa, campioana en-titre a României, va evolua în turul preliminar al EuroLeague Women, urmând să întâlnească una dintre formaţiile Landes (Franţa), Casademont Zaragoza (Spania) sau KSC Szekszard (Ungaria), în dublă manşă. Meciurile sunt programate pe 18 septembrie, pe teren propriu, respectiv pe 25 septembrie, în deplasare.Dacă va rata accederea în EuroLeague Women, CSM Constanţa va continua parcursul continental în grupele EuroCup Women.Echipa de pe litoral îşi va afla adversara din calificările pentru EuroLeague Women pe 18 iulie, după tragerea la sorţi de la Munchen.Basket Landes este reprezentanta unui campionat puternic. Clubul are o istorie de 21 de ani, în palmares figurând un titlu naţional şi două Cupe ale Franţei. Echipa evoluează în sala „Francois Mitterrand”, cu o capacitate de 2.500 de locuri.La Zaragoza, baschet feminin se joacă numai de patru ani, echipa Casademont primind „botezul” în 2020. „Leoaicele” îşi dispută meciurile de pe teren propriu într-o arenă cu o capacitate de 10.744 de locuri, „Pabellon Principe Felipe”, unde spectatorii creează o atmosferă incendiară.În schimb, KSC Szekszard este una dintre grupările de tradiţie din baschetul feminin maghiar, disputând primul meci în Campionatul Naţional în anul 1975. De-a lungul timpului, a jucat patru finale de campionat, toate pierdute, iar în palmares mai are o Cupă a Ungariei şi un loc trei în EuroCup.Show sub panou la CostineştiMini-baschetbalistele de la CSM Constanţa au un parcurs foarte bun în competiţia de la Costineşti, cu cinci victorii în cinci meciuri şi se situează între echipele fruntaşe ale Grupei 4.După succesul cu Deceneu Tulcea, constănţencele au avut parte de un meci intens cu Primo MegaBall Piteşti, echipă care la rândul ei era neînvinsă în grupă. Constănţencele au câştigat graţie aruncărilor libere înscrise.Reprezentativele U12 (masculină şi feminină) ale Republicii Moldova au participat la competiţia sportivă de mini-baschet din Staţiunea Tineretului. Acţiunea este parte a proiectului „gROwth”, iniţiat de Federaţia Română de Baschet şi finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.