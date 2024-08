Camelia Voinea va face contestație la TAS după finala Sabrinei de la sol: "Voi merge pana în pânzele albe"

În urmă cu puțin timp, Camelia Voinea a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care anunță că va face contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. „Vi se pare cumva că a ieșit din covor Sabrina? Exclus.... Mă voi adresa TAS-ULUI ptr nedreptatea creată. Este normal ca FRG să nu apere drepturile Sabrinei? Dacă vor face FRG vreo plângere este strict pentru zecimea Sabrinei furată nicidecum contestarea notei altei sportive,nu ai voie să contești nota altei sportive. Eu am depus contestația ptr zecimea nedreptății Sabrinei nu a fost luată în calcul,ea clar era pe podium înaintea celor două gimnaste. Nedreptatea a fost făcută doar la Sabrina cu zecimea,restul să fim foarte clari și-au primit nota ptr ceea ce au făcut.Am probe clare și voi merge până în pânzele albe,încă odată spun nedreptatea a fost făcută doar la Sabrina cu zecime furată, restul au primit nota reală, de acum înainte voi spune tot și toate nedreptățile prin care trec și am trecut,mă voi adresa departe,e țara lui papură Vodă. Unde trăim? Vreau să văd ce face FRG ptr nedreptatea Sabrinei. Aici spun punct și voi lupta până la final sunt multe de spus.... Mulțumim vouă și sprijinul tuturor românilor pentru care am concurat cu onoare. Dacă ar fi fost medalie v-o dedicam vouă, noi iubim românii și țara în care trăim! Să auzim de bine!”.