Chindia Târgoviște vs. Farul Constanța: Se poate împiedica liderul SuperLigii?

Liderul SuperLigii României are o deplasare mai dificilă decât ar părea la prima vedere. Deși are de două ori mai multe puncte de cât Chindia, echipa din Târgoviște nu a mai suferit nici o înfrângere în primul eșalon de când Anton Petrea a fost numit principal. Acest lucru se reflectă și în cotele oferite de casele de pariuri: Gazdele au o cotă de 3.10, în timp ce oaspeții au o cotă de 2.25, iar pasionații care vor să parieze pe acest meci pot revendica o ofertă specială folosind codul bonus la Betano.De altfel, în prezent, Toni Petrea este cel mai eficient antrenor din campionat. Tehnicianul brăilean a câștigat 46 dintre cele 75 de meciuri pe care le-a disputat în SuperLigă, având un procentaj de puncte câștigate de 68%, cu 4.6% mai mult decât Dan Petrescu și cu 10.2% mai mult decât Mirel Rădoi.Gheorghe Hagi, antrenorul echipei cu care se va confrunta în partida de sâmbătă, are un procentaj de doar 53,2% meciuri câștigate în prima ligă, devansându-l cu 1% pe Adrian Mutu, care se află la cârma Rapidului, echipă clasată pe locul secund în campionat.După victoria din ultima etapă, jurnaliștii i-au cerut părerea lui Petrea vizavi de acest clasament al eficienței antrenorilor, însă tehnicianul a avut o atitudine cât se poate de modestă.„Nu am nimic de demonstrat nimănui, nu este nicio palmă dată cuiva. Nu vreau să mă compar cu alți antrenori mai titrați decât mine. Nu vreau să fac comparații. Nu putem compara numărul meciurilor lui Dan Petrescu cu al meu. Nu e relevant.Mă bucur de acest moment, mă bucur că am reușit să ne ridicăm, eram într-o situație delicată. Asta dă încredere jucătorilor,” a declarat Anton Petrea la finalul meciului câștigat cu scorul de 1-0 în deplasarea de la Hermannstadt.În cealaltă tabără predomină entuziasmul. Dacă în trecut se ferea să vorbească pe acest subiect, Gheorghe Hagi s-a exprimat pentru prima dată deschis despre posibilitatea ca echipa sa să câștige campionatul și cupa în acest sezon.”Campionatul și Cupa. De ce nu? Dacă ne merge bine și arătăm bine? Cu siguranță încercăm să devenim cei mai buni. Să vedem. Titlul ar crea o altă emulație. Uitați ce emulație s-a creat și la Rapid, așa se va întâmpla și Constanța. Așa ne dorim să facem.Suntem într-un proces de dezvoltare, pe următorii cinci ani, din toate punctele de vedere: infrastructură, echipă, performanțe, acționariat. Ca să devenim și noi puternici.”, a declarat Hagi la conferința de presă de după meciul din cupă câștigat cu scorul de 2-0 în Giulești.Partida dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța, programată pentru sâmbătă, de la orele 16:30, se va disputa pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Interesant este că gazdele au reușit să scape fără gol marcat din precedentele 4 meciuri disputate în compania constănțenilor. Cu toate acestea, elevii lui Gică Hagi au reușit să marcheze în ambele reprize în ultimele 3 runde din SuperLiga, așa că meciul se anunță a fi unul cât se poate de interesant, iar o surpriză din partea elevilor lui Toni Petrea nu este exclusă.