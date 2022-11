Cicliştii de la CSM Constanţa au avut spor la pedalat la Naţionalele de la Plovdiv

XXX



Şi încă o veste bună din ciclismul românesc: la Craiova, va fi construit un velodrom, proiectul fiind finanţat de Consiliul Judeţean Dolj.



În perioada mai-iunie 2023, vor demara lucrările, estimarea fiind ca în luna decembrie 2024 să fie finalizată construcţia.



La ora actuală, în România nu există niciun circuit competitiv. Velodromul Dinamo este în moarte clinică de ani buni, fiind folosit doar ca heliport pentru SMURD.



Sorin MIHALACHE



Foto: Federaţia Română de Ciclism / Elena Nicolae / Andreea Dima



Constanţa este un punct important pe harta ciclismului românesc. De aici se ia startul în tradiţionalul Tur al Dobrogei şi tot la mal de mare îşi desfăşoară activitatea câteva cluburi pentru care mersul pe două roţi este literă de lege.Cicliştii de la CSM Constanţa au participat, timp de trei zile, la Plovdiv (Bulgaria), la Campionatele Naţionale de pistă, competiţie organizată de Federaţia Română de Ciclism, sub egida Uniunii Cicliste Internaţionale, deschisă tuturor sportivilor de cetăţenie română cu licenţă validă.În cele trei zile premergătoare Naţionalelor, au avut loc antrenamente libere pe velodromul Kolodruma, ca mai apoi, în zilele oficiale de competiţie, sportivii să performeze în probele de concurs.CSM Constanţa a fost reprezentată la Plovdiv de doi sportivi: Matei Paris şi Alexandru Ulier, îndrumaţi de antrenorul Victor Bănescu, ei cucerind nu mai puţin de şapte medalii - două de aur, patru de argint şi una de bronz.Astfel, în proba de viteză, Matei Paris a ocupat locul al doilea în clasamentul general (cadeţi + copii A) şi locul întâi (campion naţional) la categoria lui (copii A), la urmărire 2.000 m, a terminat pe poziţia secundă la general (cadeţi + copii A), iar la contratimp 500 m, general, a devenit vicecampion al României şi campion la copii A. Constănţeanul şi-a completat salba de medalii cu argintul secţiunii Omnium, general (cadeţi + copii A), şi aurul la copii A.La rândul său, Alexandru Ulier şi-a trecut în palmares medalia de bronz în proba de urmărire 2.000 m.

Pentru iubitorii sportului pe două roţi, urmează o nouă competiţie importantă: cea de-a doua etapă a Cupei Naţionale de ciclocros a României, programată sâmbătă, 26 noiembrie: Cupa Paradisul Verde, eveniment organizat, la Corbeanca, de ACS Ciclism Marghita.„La Cupa Naţională de Ciclocros a României, pot participa doar sportivii care deţin o licență UCI validă, indiferent de naţionalitate sau de federaţia emitentă.Competiţia va avea următoarele categorii de vârstă: Youth A, B şi C / Cadeţi / Juniori / Under 23 / Elite / Master / Amatori, clasamente fiind întocmite la masculin şi feminin", au precizat reprezentanţii Federaţiei Române de Ciclism.