Clubul Sportiv Ovidiu invită copiii la mişcare. „Vrem să îmbinăm utilul cu plăcutul”

Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu se află pe o pantă ascendentă în ceea ce priveşte rezultatele. Chiar dacă este vară şi este pauză competiţională, antrenamentele continuă la o intensitate mare. Totuşi, pe lângă sportivii care vizează înalta performanţă, există foarte mulţi copii care participă la diferite activităţi sportive în cadrul CSO Ovidiu.„Sportul, în oraşul Ovidiu, continuă şi pe timp de vacanţă. Sunt aşteptaţi cât mai mulţi copii care să se distreze alături de noi şi să facă mişcare. Ramurile clubului sunt deschise toate, inclusiv fotbal, unde avem antrenamente de luni până vineri, handbal, gimnastică, caiac pe lac, lunea, miercurea şi vinerea de la ora 8:00 până la ora 11:00, deci avem activitate. Copiii îmbină utilul cu plăcutul. Ei sunt aşteptaţi în comunitatea noastră să se integreze pe lângă cei care sunt deja legitimaţi. Vorbim de toţi copilaşii care aparţin oraşului Ovidiu şi satelor arondate Culmea şi Poiana. Nu sunt doar antrenamente profi. Echipele care merg către performanţă au antrenamentele lor, iar ceilalţi se distrează şi fac sport de plăcere”, au transmis reprezentanţii Clubului Sportiv Orăşenesc Ovidiu.Reprezentanţii CSO Ovidiu continuă să monitorizeze atent rezultatele formaţiunii. Nu în ultimul rând aceştia au ţinut să mulţumească Primăriei Ovidiu, primarului George Scupra şi tuturor autorităţilor locale.„Cu siguranţă cei care prind drag de ramura sportivă şi continuă antrenamentele şi în perioada şcolii vor merge către echipele mai mari, către formaţiunile înscrise în competiţii oficiale. Înscrierile, la noi, la club sunt la fel ca până acum. Rămânem constanţi, nici nu am scăzut, nici nu am crescut. Acum este pauză competiţională la toate sporturile, iar competiţiile încep undeva în luna august. Vorbim de campionate judeţene, naţionale şi aşa mai departe. Ei se antrenează acum vara pentru a fi pregătiţi. Sportul la Ovidiu este un mod de viaţă. Vrem să mulţumim administraţiei locale şi domnului primar George Scupra, cel care tot timpul este foarte atent indiferent de perioada din an. Este alături de sport şi ne sprijină. Raportat la medalii, s-au încheiat doar competiţiile pe echipe. De exemplu, un campionat la fotbal începe în august şi se încheie în iunie anul viitor. La sporturile individuale este activitate pe timpul unui întreg an calendaristic şi de aceea nu putem să ţinem o evidenţă, o statistică a medaliilor, decât la finalul anului. În general, în sporturile individuale se obţine mai uşor o medalie”, au mai spus reprezentanţii CSO Ovidiu.