Constanţa va fi gazda celei de-a 10-a etape din eSuperliga la jocul video FIFA

Cea de-a zecea etapă a primului sezon eSuperliga, liga oficială de esports afiliată Superligii de fotbal a României, va avea loc luni, 10 februarie, la Constanța, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, începând cu ora 14:00.Cei mai buni jucători de EA SPORTS FC™ din România, reprezentanți ai celor 16 cluburi de fotbal din Superliga, vor concura într-o nouă etapă plină de meciuri tari, printre care meciul dintre Oțelul Galați și Rapid București.Competiția, organizată cu suportul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, va fi un spectacol palpitant pentru toți iubitorii de jocuri video și fotbal, ce se va desfășura într-o arenă de esports special amenajată în Centrul „Jean Constantin” din Constanța.Creatorii de conținut vor fi din nou nelipsiți la eveniment. Andreas, Andu, iSilent și Mădălin Șerban își invită comunitățile la o sesiune memorabilă de meet & greet, luni, începând cu ora 17:00.Ca de fiecare dată, jucătorii împătimiți de EA FC 25 prezenți la eveniment pot participa la o competiție dedicată în cadrul evenimentului și pot câștiga premii în valoare de 500 de euro.Câștigătorul va pleca acasă cu suma de 350 de euro, iar finalistul, cu 150 euro. Înscrierile în competiție au loc de la ora 15:00.Derby-ul celei de-a zecea etape care se desfășoară la Constanța este Oțelul Galați (Daniel Constantinescu) vs. Rapid București (Alexandru Moisii).Înaintea etapei a IX-a, Farul Constanța se afla pe locul 9 în clasamentul eSuperliga, cu trei victorii, trei înfrângeri și un egal. În etapa a X-a, Farul Constanța va întâlni Oțelul Galați.Programul meciurilor din a zecea etapă eSuperliga, 10 februarieSepsi OSK (Valentin Bîrleanu) vs. U. Cluj (Alexandru Bucur)U. Cluj (Alexandru Bucur) vs. FC Botoșani (Mircea Catrina)AFC Hermannstadt (Andrei Anghelina) vs. UTA Arad (Cosmin Vedeanu)Dinamo București (Ilie Valentin) vs. Sepsi OSK (Valentin Bîrleanu)FC Botoșani (Mircea Catrina) vs. FC Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu)Oțelul Galați (Daniel Constantinescu) vs. FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii)FC Farul Constanța (Irinel Hauca) vs. Oțelul Galați (Daniel Constantinescu)FC Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu) vs. Unirea Slobozia (Robert Dumitru).Meciurile oficiale din eSuperliga vor putea fi urmărite online pe canalul lui Andu și pe canalul de YouTube oficial.Cu premii totale de 130.000 de euro și 15 etape programate să se desfășoare în întreaga țară, sezonul inaugural al eSuperligii va culmina în primăvara lui 2025, când echipa câștigătoare va fi desemnată campioană.