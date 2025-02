Marius Şumudică, antrenor Rapid: „Ne dorim în play-off, doar să fim lăsaţi”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Marius Șumudică, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că își dorește ca formația sa să fie lăsată să se califice în play-off, făcând referire la greșeala de arbitraj din partida pierdută în etapa precedentă cu ''U'' Cluj (scor 1-2).„A început nebunia. Noi ne vom juca șansa în continuare, luptăm, suntem Rapid București. Ne dorim să fim în play-off. Sper să fim lăsați. Nu îmi doresc niciun avantaj din partea nimănui, nu vreau să fiu suspendat, vreau doar să mă bucur alături de suporterii mei și echipa mea de suflet. Iar în momentul în care se termină meciul, dacă am pierdut, să știu că am pierdut pe greșelile mele. Dar când se întâmplă ce s-a întâmplat la Cluj, nu pot să accept și de aceea sunt așa de pornit”, a spus Șumudică.El a explicat că nu are cum să îi treacă supărarea după ce echipa sa a fost dezavantajată de centralul Adrian Cojocaru în meciul cu Universitatea Cluj prin neacordarea unui penalty clar la Cristian Manea, călcat pe picior de Jasper van der Werff în minutul 85.