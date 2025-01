Perioadă grea pentru Farul Constanţa. „Vom face o analiză şi vom vedea ce decizii vom lua”

FC Farul Constanţa se pregăteşte de un final de campionat foarte dificil. Poziţia în clasamentul Superligii şi jocul neconvingător al „marinarilor” îi face pe aceştia să tremure. Farul se află în acest moment pe locul 12 în campionat, cu 25 de puncte şi de o perioadă lungă nu mai reuşeşte să câştige toate cele trei puncte dintr-un meci jucat.Pentru formaţia lui Gheorghe Hagi urmează luni, 3 februarie, o partidă extrem de importantă pe teren propriu cu Petrolul Ploieşti, echipă antrenată de Adrian Mutu.Petrolul are 35 de puncte şi are şanse mai mari decât Farul ca la finalul sezonului regulat să prindă un loc în play-off.Chiar şi în aceste condiţii constănţenii vor lupta să obţină toate punctele din partida cu „lupii galbeni”, mai ales că este vorba despre un examen susţinut în faţa propriilor suporteri.După meciul cu echipa din Ploieşti Farul va juca tot acasă împotriva ultimei clasate, Gloria Buzău.Sunt două partide extrem de importante pentru viitorul formaţiei constănţene şi astfel Gheorghe Hagi trebuie să le pregătească foarte bine împreună cu elevii săi.Oficialii clubului constănţean au anunţat pe site-ul oficial al clubului care este preţul biletelor pentru aceste două meciuri, anunţ care este de interes maxim pentru suporterii „alb-albaştrilor”.„Clubul nostru comercializează pachete de bilete pentru următoarele două partide de pe teren propriu din Superligă. Luni, 3 februarie, ora 20:00, marinarii vor juca împotriva Petrolului, iar peste o săptămână, pe 10 februarie, de la ora 17:00, adversara formației noastre va fi Gloria Buzău. Prețul pachetelor pentru cele două meciuri sunt următoarele: pachet Peluza 1 / Peluza 2 = 50 de lei, pachet Tribuna 2 = 100 de lei,pachet Tribuna 1 = 150 de lei”, au anunţat oficialii celor de la FC Farul.În acest sezon, echipa lui Hagi a reușit să câștige cinci meciuri și să remizeze în 10, dar a pierdut opt partide.Acum, Farul a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Superliga. Ultima partidă câștigată a fost cu Unirea Slobozia, scor 1-0.După eșecul cu CFR Cluj, Gică Hagi a declarat ca obiectivul Farului a fost intrarea în play-off, însă acesta s-a schimbat după ultimele rezultate.„Am arătat că nu suntem echipă de play-off, că nu merităm. Nu am nimic în plan, să fim cu picioarele pe pământ, nu arătăm ca o echipă de play-off, vom vedea, vom avea şedință în club și vedem ce decizie o să luăm”, a spus Gheorghe Hagi.Chiar dacă nu va accede în play-off, Farul nu se poate gândi la o eventuală retrogradare.În spatele echipei constănţene se află mai multe echipe care nu pot emite pretenţii de a trece peste formaţia de la malul mării, cel puţin pentru moment.Rămâne de văzut dacă în perioada următoare Gheorghe Hagi va reuşi să îşi resusciteze elevii, iar Farul îşi va reveni.