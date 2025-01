Zelijko Kopic, antrenorul lui Dinamo, cuvinte de laudă despre Unirea Slobozia

Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, a afirmat, joi, într-o conferință de presă, că se așteaptă la o partidă dificilă cu Unirea Slobozia în etapa a 24-a a Superligii de fotbal, lăudând munca depusă acolo de tehnicianul Adrian Mihalcea.„Întâlnim o echipă pregătită de domnul Mihalcea, care face o treabă foarte bună, mai ales acasă, o echipă stabilă foarte compactă foarte directă și cu acțiuni periculoase, cu multe centrări. Trebuie să fim foarte atenți mâine, dar, desigur, ca orice altă echipă are unele slăbiciuni pe care vom încerca să le speculăm. Vom încerca să ne facem jocul nostru, astfel încât să avem posesia, să devenim ofensivi și să marcăm, dar și pentru a păstra stabilitatea în apărare pe care o avem în acest moment. Per total cred că va fi un joc foarte greu pentru noi. Concentrarea noastră este către echipa noastră și ce trebuie să facem pentru a putea câștiga această partidă. Sper să câștigăm, echipa este într-o formă bună. Am arătat bine în ultimele partide, chiar dacă au mai existat anumite probleme, dar mergem acolo să câștigăm”, a declarat Kopic.