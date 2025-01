Rapid București l-a împrumutat pe portarul Franz Stolz de la Genoa

Echipa de fotbal Rapid București l-a împrumutat pe portarul austriac Franz Stolz, de la Genoa, până la finalul actualului sezon, a anunțat clubul din Superligă, miercuri seara, pe site-ul său oficial.„Mă bucur că am venit la Rapid. Îmi amintesc că am jucat împotriva Rapidului, într-un meci amical, acum doi ani, pe când eram la St. Polten. Acum, abia aștept să joc în fața acestor fani minunați, să terminăm cât mai sus în campionat și să trăim momente frumoase împreună. Hai, Rapid!”, a declarat goalkeeperul austriac.Stolz, care va împlini 24 de ani pe 14 februarie, a venit la formația de Seria A din prima ligă austriacă, de la SKN St. Polten, în urmă cu un an, însă nu a evoluat pentru formația italiană, fiind rezerva lui Gollini, ajuns recent la AS Roma, și a lui Leali, cel care a fost titular în această stagiune la „grifoni”.Stolz a evoluat pentru naționalele U18 și U21 ale Austriei și a mai jucat în carieră la Kapfenberg, de unde s-a transferat la St. Polten în 2021.În urmă cu două zile a avut loc o nouă tranzacție între cele două cluburi patronate de Dan Șucu, portarul elvețian Benjamin Siegrist fiind împrumutat de Rapid la Genoa, până în luna iunie, cu opțiune de cumpărare.