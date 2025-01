FC Farul l-a transferat pe brazilianul Reginaldo de Lima Nunes Junior

Conducerea clubului FC Farul a perfectat un nou transfer. Este vorba despre brazilianul Reginaldo de Lima Nunes Junior, care a semnat cu gruparea constănţeană un contract valabil pentru următoarele şase luni, cu drept de prelungire pentru încă doi ani.Născut la 17 august 2001, acesta evoluează pe postul de fundaş stânga, are 1.75 m şi se află la prima sa experienţă în Europa.Fost junior la Athletico Paranaense, pentru care a şi debutat la seniori ulterior, Reginaldo Junior a mai îmbrăcat tricourile formaţiilor Corinthians B sau Tombense.„Este prima oară când voi juca la un club din afara ţării mele, este cu siguranţă o experienţă şi sper să fie cât mai bună, pentru că îmi doresc mult să confirm aşteptările şi să mă adaptez cât mai bine.Am ales uşor Farul, pentru că am văzut că este un club important din România, care oferă condiţii foarte bune de pregătire, iar faptul că aici mai sunt alţi doi brazilieni, Rivaldinho şi Gustavo, mă ajută şi mai mult să mă integrez rapid. Mi-au vorbit frumos despre echipă, despre proiecte, realizările de aici şi cred că am ales foarte bine”, a declarat noul jucător al Farului.XXXÎn etapa a 22-a a Superligii la fotbal, FC Farul (locul 12, 24 puncte) va avea drept adversară pe UTA (locul 10, 25 puncte), într-un duel în care învinsa îşi cam poate lua adio de la calificarea în play-off.Partida este programată luni, 20 ianuarie, de la ora 17.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi.