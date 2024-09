Constănţeanul Luca Preda, eliminat în semifinalele US Open, la dublu-juniori

Tânărul tenismen constănţean Luca Preda a pierdut, în semifinalele probei de dublu a juniorilor în turneul US Open, ultimul de Grand Slam al anului, la arenele Flushing Meadows din New York, după ce fusese eliminat în sferturi şi la simplu.Preda şi francezul Thomas Faurel, favoriţii nr. 4, au fost învinşi în semifinale de perechea ceho-elveţiană Denis Petak / Flynn Thomas, scor 3-6, 5-7, după o partidă care a durat o oră şi trei minute.Preda (18 ani), al cincilea favorit la simplu, a fost învins de norvegianul Nicolai Budkov Kjaer, principalul favorit, scor 3-6, 6-1, 5-7.XXXJucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 2 mondial, a câştigat în premieră turneul US Open, impunându-se în faţa americancei Jessica Pegula, locul 6 WTA, în două seturi, 7-5, 7-5, în finala de la New York.În vârstă de 26 de ani, învinsă anul trecut în finală de o altă americancă, Coco Gauff, Arina Sabalenka a cucerit a treilea să titlul de Grand Slam, după succesele de la Australian Open din 2023 şi 2024. Ea a devenit astfel prima jucătoare care câştigă două turnee pe hard în acelaşi sezon după germanca Angelique Kerber în 2016.