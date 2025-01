Constantin Din: Trofeul Carpați și turneul din Spania, pași importanți în calificarea la Europene

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, consideră că participarea echipei naționale de handbal masculin a României la Trofeul Carpați și la turneul internațional din Spania reprezintă pași importanți pentru selecționata pregătită de George Buricea în realizarea obiectivului stabilit, calificarea la Campionatul European din 2026.„Rezultatele de la Trofeul Carpați și participarea la turneul din Spania reprezintă pași importanți în atingerea obiectivului nostru principal: calificarea la Campionatul European. În același timp, rămânem dedicați unei misiuni pe termen lung - aceea de a construi o echipă națională puternică, bazată atât pe jucători experimentați, cât și pe talente noi. Suntem într-o continuă căutare a celor mai buni jucători, iar integrarea lor rapidă și eficientă în lotul național este o prioritate. Jocurile recente ne-au oferit confirmarea că avem jucători tineri care pot aduce un aport semnificativ echipei. Am încredere că prin muncă, dedicare și unitate, vom reuși să ne calificăm și să reprezentăm România la cel mai înalt nivel”, a declarat Constantin Din, conform unui comunicat al Federației Române de Handbal.Echipa națională de handbal masculin a României a terminat Trofeul Carpați Niro pe locul 3, după ce a câștigat cu Turcia, scor 35-26, a remizat cu Serbia (31-31) și a fost învinsă de Georgia în ultima partidă cu scorul de 35-34.În perioada 8-11 ianuarie, România participă la XLIX International Tournament of Spain, unde va fi în grupă cu selecționatele Norvegiei și Egiptului. Din cealaltă grupă a turneului fac parte Spania, Argentina și Slovacia.„Înainte de toate, trebuie să fim pregătiți mental pentru aceste meciuri. Ne propunem să adaptăm sistemul de apărare și atac pentru a face față unui handbal de foarte mare calitate și viteză”, a declarat antrenorul principal, George Buricea.Conform FRH, stafful tehnic al naționalei lucrează intens pentru a găsi soluții de înlocuire a jucătorilor indisponibili, fie din cauza accidentărilor, fie din cauza refuzului de a participa în această perioadă la pregătirea echipei naționale. Sursa citată precizează că turneul din Spania oferă oportunitatea testării jucătorilor tineri și debutanți.Naționala masculină de handbal a României a fost repartizată în Grupa a 8-a a preliminariilor EHF EURO 2026 la handbal masculin, alături de Portugalia, Polonia și Israel.România se află pe ultimul loc în Grupa a 8-a din faza a doua a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, fără vreun punct câștigat din meciurile cu Portugalia și Polonia. În clasament conduce Polonia, cu 3 puncte (2 jocuri), urmată de Portugalia, 2 puncte (1 j), Israel, 1 punct (1 j), România, 0 p (2 j). Primele două clasate și cele mai bune patru formații de pe locul al treilea se califică la turneul final. România va juca următorul meci pe 12 sau 13 martie, în deplasare, cu Israelul.Din cele 32 de echipe, împărțite în 8 grupe, se vor califica 20 de echipe, incluzând cele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă, plus patru echipe cu cea mai bună linie de clasament, de pe locul trei din fiecare grupă. Pentru locul trei, la întocmirea ierarhiei de calificare, vor fi luate în calcul numai jocurile cu echipele de pe locurile întâi și doi din grupele respective.Turneul final va fi găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, ale căror echipe sunt calificate direct, alături de deținătoarea titlului, Franța.