CSM Constanța a câștigat CUPA ROMÂNIEI la handbal masculin!

CSM Constanţa a cucerit duminică, la Baia Mare, trofeul Cupa României la handbal masculin, după ce a învins în finala Turneului Final Four gruparea Minaur din Baia Mare.Formația de la malul mării a ajuns la 7 trofee cucerite în istorie, Steaua are 9 și Dinamo tot 7. Dinamo a fost eliminată în sferturile de finală chiar de câștigătoarea trofeului.Scorul final a fost 24-23 (12-10). În finala mică, între învinsele din semifinale, s-a impus CSU Suceava, cu scorul de 35-29 (18-15), în faţa echipei CSM Bucureşti.În prima semifinală, CSM Constanţa a învins CSU Suceava, după patru reprize de prelungiri, cu 42-39 (17-15), iar în cea de-a doua, Minaur Baia Mare a dispus de CSM Bucureşti, scor 22-21 (12-11).În 2022, Cupa României a fost câştigată de campioana Dinamo Bucureşti, eliminată în această stagiune în sferturi, de CSM Constanţa.Cupa României din acest an marchează şi împlinirea a 75 de ani de la disputarea primei ediţii, când handbalul se juca în 11.În 1948, primul trofeu a revenit lui Arsenal Sibiu, care a învins cu 2-1 la general echipa Româno-Americană Ploieşti, potrivit FRH.Minaur Baia Mare a cucerit şase trofee în competiţia KO (1978, 1983, 1984, 1989, 1999, 2015), CSM Bucureşti a câștigat ediţia din 2016, în timp ce CSM Constanţa are şi ea acum șapte Cupe ale României (2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018. 2023).