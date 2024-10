Continuă suspansul în Liga a IV-a. Echipele din Agigea şi Techirghiol merg cap la cap

Iubitorii fotbalului mic din judeţul Constanţa au avut parte în week-end de o nouă etapă în Liga a IV-a. Au fost meciuri spectaculoase, în care s-au înscris multe goluri şi astfel show-ul a fost asigurat.CS Sparta Techirghiol a făcut senzaţie în deplasarea de la Mihail Kogălniceanu, acolo unde s-a impus în faţa gazdelor cu scorul de 8-2.Liderul CS Agigea s-a deplasat pe terenul celor de la AS Aurora 23 August. Oaspeţii au câştigat fără emoţii, scor 3-1.ACS Portul Constanţa s-a chinuit pe teren propriu în faţa celor de la CS Lumina, însă într-un final s-a impus cu scorul de 2-1.CS Năvodari a avut un meci greu în deplasare cu CSO Murfatlar, însă a câştigat partida cu 2-1.CS Viitorul Cobadin începe să evolueze din ce în ce mai bine. Echipa antrenată de Ionel Langu a primit vizita formaţiei CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă. După un joc foarte bun, gazdele s-au impus cu scorul de4-1.CS Victoria Cumpăna a avut etapă liberă, astfel că fotbaliştii antrenaţi de Vasilică Cristocea au timp pentru recuperare.CS Eforie a produs surpriza pe teren propriu şi a învins formaţia CS Farul Tuzla cu scorul de 3-1, în timp ce CS Viitorul Hârşova s-a impus la scor de neprezentare pe terenul celor de la CSO Ovidiu, scor 3-0.În ultima partidă a etapei, CS Poseidon Limanu a dat recital pe terenul celor de la AS Constructorul Topraisar şi a ieşit victorioasă de pe teren, scor 6-0.În urma acestor rezultate CS Agigea rămâne pe primul loc cu 30 de puncte, la egalitate cu CS Sparta Techirghiol, însă cu un golaveraj superior. Pe poziţia a treia se află CS Poseidon Limanu, cu 27 de puncte, care a egalat-o în clasament pe ACS Portul Constanţa.AS Constructorul Topraisar şi CS Eforie se află în subsolul clasamentului, iar lanterna roşie este CS Farul Tuzla, care în 12 etape nu a acumulat decât 2 puncte.În etapa viitoare ACS Portul Constanţa nu va juca, în timp ce CS Poseidon Limanu va primi vizita celor de la CSO Ovidiu.CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă va juca în faţa propriilor suporteri cu CSO Murfatlar, iar CS Năvodari va primi pe stadionul „Flacăra” vizita celor de la AS Constructorul Topraisar.CS Viitorul Cobadin va avea o viaţă extrem de grea pe terenul celor de la CS Sparta Techirghiol, însă oaspeţii au un moral bun deoarece vin după două victorii consecutive.Liderul CS Agigea va avea o misiune facilă în faţa propriilor suporteri la partida cu CSC Mihail Kogălniceanu, iar CS Lumina va întâlni, tot pe teren propriu, formaţia AS Aurora 23 August.În ultimele două partide ale etapei cu numărul 14 se vor întâlni CS Viitorul Hârşova şi CS Eforie în acelaşi timp cu CS Farul Tuzla care va juca împotriva echipei CS Victoria Cumpăna.