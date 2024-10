Noi meciuri spectaculoase în etapa constănțeană din Liga a IV-a la fotbal

Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa a ajuns la etapa cu numărul 13, o etapă care propune noi meciuri spectaculoase şi la care cu siguranţă va asista un număr destul de mare de spectatori.După ultima etapă care s-a disputat săptămâna trecută, CS Sparta Techirghiol şi-a pierdut locul de lider, acesta fiind ocupat în prezent de cei de la CS Agigea.Aşadar, Sparta Techirghiol trebuie să ia următorul meci foarte în serios şi probabil aşa va fi.Formaţia din Techirghiol va juca în deplasare pe terenul celor de la CSC Mihail Kogălniceanu, un meci aparent facil şi cu siguranţă va viza toate cele trei puncte puse în joc.Liderul CS Agigea va avea un meci destul de dificil pe terenul celor de la As Aurora 23 August, formaţie care a demonstrat până în prezent că este „greu de ucis” pe teren propriu.O altă partidă interesantă pe care ne-o propune următoarea etapă este cea dintre ACS Portul Constanţa şi CS Lumina. Portul traversează o perioadă foarte bună şi se declară favorită în faţa adversarei sale.CSO Murfatlar este încântată să primească vizita echipei CS Năvodari, o formaţie care are suişuri şi coborâşuri în această stagiune. Va fi un meci al cărui deznodământ nu îl putem anticipa şi cu siguranţă toţi cei care vor asista la partidă vor sta cu sufletul la gură.CS Viitorul Cobadin vine după un meci extrem de bun făcut pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, acolo unde în etapa trecută a învins formaţia gazdă cu 1-0. De data aceasta, echipa din Cobadin va primi vizita formaţiei CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă, o echipă care nu a impresionat în sezonul trecut, însă în această stagiune încearcă să se bată cu granzii ierarhiei.CS Victoria Cumpăna, formaţie antrenată de fostul mare fotbalist Vasilică Cristocea, va avea etapă liberă sâmbătă, astfel că fotbaliştii formaţiei vor avea timp să se recupereze.CS Eforie nu a convins nici în stagiunea trecută, dar nici în cea actuală şi încearcă să îşi găsească o cale. Formaţia din Eforie va primi vizita echipei CS Farul Tuzla, formaţiune care a oscilat în acest sezon.CSO Ovidiu este o echipă care joacă foarte bine pe teren propriu, şi în această etapă are ocazia să mai adauge încă trei puncte în palmares. Formaţia din Ovidiu va da piept în faţa propriilor suporteri cu CS Viitorul Hârşova.Ultimul meci din această etapă le aduce faţă în faţă pe AS Constructorul Topraisar şi CS Poseidon Limanu. Va fi o partidă echilibrată, pentru că cele două formaţii sunt de valori apropiate.Aşadar, înaintea etapei de sâmbătă, CS Agigea este pe primul loc, cu 27 de puncte, la egalitate cu Sparta Techirghiol, însă cu un golaveraj mai bun.Pe poziţia a treia este CS Poseidon Limanu, cu 24 de puncte, la egalitate cu ACS Portul Constanţa, dar cu un golaveraj superior.