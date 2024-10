Zeljko Kopic are încredere că Dinamo va merge pe o pantă ascendentă

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu FC Hermannstadt din deplasare aşteaptă o reacţie bună a jucătorilor după înfrângerea suferită în etapa precedentă, în derby-ul cu FCSB (scor 2-0).„Suntem într-o formă bună, ne-am antrenat bine şi suntem pregătiţi de meci. FC Hermannstadt a avut unele probleme în partidele precedente, în special în defensivă, deşi sezonul trecut au practicat un fotbal foarte bun. Însă cunosc această echipă, îl cunosc şi pe antrenor şi sunt sigur că vor fi cu atât mai motivaţi să joace împotriva noastră. Din partea noastră aştept o reacţie bună a jucătorilor după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, să se ridice la un alt nivel şi să câştigăm toate cele trei puncte”, a afirmat tehnicianul.El a menţionat că a analizat în amănunt cu jucătorii meciul cu FCSB pentru a înţelege unde au greşit şi ce trebuie să îmbunătăţească.„Am fost dezamăgiţi de rezultatul din derby două-trei zile, am vorbit mult, am analizat ceea ce s-a întâmplat pentru a înţelege unde am greşit şi pentru a ne îmbunătăţi jocul în următoarele meciuri. Din punct de vedere tactic am avut multe momente bune contra celor de la FCSB, ne-am creat situaţii de gol, am controlat jocul, însă nu am avut o evoluţie bună în ultimii 30-35 de metri. Am ratat ocazia de a-i pedepsi pentru unele greşeli pe care le-au făcut în defensivă. Dar, după cum am spus, muncim pentru a regla lucrurile şi a ne îmbunătăţi jocul în perspectiva partidei cu Hermannstadt”, a spus antrenorul croat.Zeljko Kopic are o singură absenţă pentru meciul cu FC Hermannstadt. „Avem tot lotul valid, singurul absent este Denis Politic, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene”, a explicat el.