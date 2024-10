Se strânge clasamentul în Liga a IV-a. Liderul CS Sparta Techirghiol s-a încurcat

Etapa a 11-a din Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa s-a consumat în weekendul care tocmai a trecut. A fost o etapă spectaculoasă, cu multe goluri şi cu faze care au ţinut spectatorii cu sufletul la gură. Unul dintre cele mai interesante meciuri a fost cel dintre AS Portul Constanţa şi CS Sparta Techirghiol.Liderul clasamentului s-a încurcat pe terenul portuarilor, în ciuda faptului că venea după o victorie clară cu rivala CS Agigea. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.CS Năvodari a avut o deplasare uşoară pe terenul celor de la CSC Mihail Kogălniceanu. Oaspeţii s-au impus clar cu scorul de 5-1.CS Agigea a avut emoţii în deplasarea de la CS Lumina, însă până la urmă au avut motive de bucurie la final. Oaspeţii s-au impus cu 3-2.CSO Murfatlar a profitat de avantajul terenului propriu şi a câştigat cu 1-0 partida pe care a disputat-o în compania echipei CS Viitorul Hârşova. Astfel, echipa din Murfatlar a mai adăugat trei puncte importante la vistierie şi avansează în clasament.CS Viitorul Cobadin pare că nu se poate redresa. Formaţia pregătită de Ionel Langu a primit vizita celor de la CS Poseidon Limanu. Suprinzător, oaspeţii s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0.Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu a avut parte de o partidă dificilă în faţa propriilor suporteri cu CS Victoria Cumpăna.Oaspeţii, conduşi de pe bancă de fostul mare fotbalist, Vasilică Cristocea, au făcut faţă cu brio presiunii şi astfel partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.În ultima partidă a etapei, AS Constructorul Topraisar a făcut senzaţie pe teren propriu în faţa echipei CS Farul Tuzla. Gazdele s-au impus cu 6-1 după un meci extrem de spectaculos.Aşadar, după 11 etape disputate, pe primul loc în clasament se află în continuare CS Sparta Techirghiol, cu 26 de puncte. Formaţia din Techirghiol este urmată de CS Agigea cu 24 de puncte şi de ACS Portul Constanţa, care are tot 24 de puncte însă are un golaveraj inferior.În zona roşie a clasamentului se află CS Farul Tuzla, care până în prezent nu a reuşit să acumuleze decât un punct, CS Eforie, care are două puncte, acestea fiind vecine de clasament cu CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă, AS Constructorul Topraisar şi CS Viitorul Hârşova, toate cu câte şase puncte.În următoarea etapă, pe 19 octombrie, liderul CS Sparta Techirghiol va primi vizita celor de la AS Aurora 23 August, iar CS Agigea va disputa un adevărat derby pe teren propriu cu ACS Portul Constanţa.Un alt meci interesant va fi cel dintre CS Năvodari şi CS Viitorul Cobadin, iar la concurenţă cu acesta putem spune că o partidă interesantă va fi CS Victoria Cumpăna cu CS Eforie.Iată că în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa există mai multe formaţii care trag tare pentru promovare. Rămâne de văzut cine va da bătălia finală, iar specialiştii spun că va fi o luptă în trei între CS Sparta Techirghiol, CS Agigea şi ACS Portul Constanţa.