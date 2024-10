Farul, obligată să învingă pe Dinamo pentru a se apropia de zona play-off-ului

Derby-ul etapei a 12-a a Superligii la fotbal se va disputa pe litoral. Vineri, 4 octombrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, faţă în faţă se vor afla două dintre echipele de mare tradiţie ale fotbalului românesc: FC Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti.Duelurile dintre Farul şi Dinamo, fie că s-au jucat la Constanţa, fie la Bucureşti, au fost întotdeauna extrem de spectaculoase. „Marinarii” s-au mobilizat exemplar de fiecare dată contra „câinilor” şi aşa va fi cu siguranţă şi de data aceasta, cu atât mai mult cu cât Farul nu are deloc o situaţie fericită în clasament (locul 12, 12 puncte), iar victoria este necesară ca aerul.„Întâlnim o echipă foarte puternică, una de tradiţie în fotbalul românesc. Dinamo este într-o formă bună, are un început bun de campionat (n.r. - locul 5, 17 puncte), dar noi avem mare nevoie de puncte. Pentru a câştiga, trebuie să avem un ritm al jocului foarte ridicat şi să stăm bine în defensivă.Ne dorim ca, începând cu această etapă, să apară victoriile şi constanţa. Suntem într-o situaţie dificilă, trebuie să o recunoaştem, dar cu o victorie ne putem apropia de zona play-off-ului”, a declarat, joi, 3 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă, mijlocaşul Farului Ionuţ Vînă.De partea cealaltă, antrenorul lui Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, se aşteaptă ca Farul să dea tot ce poate pentru a câştiga meciul de vineri, dar a precizat că şi formaţia sa are ambiţii care se vor vedea în timpul partidei.„Echipa este într-o formă bună şi am încredere în jucători. Rezultatul celor de la Farul cu Gloria Buzău (n.r. - 0-1), din etapa trecută, a fost într-adevăr surprinzător. Toate echipele luptă, dau tot ce pot în acest campionat. Cei de la Farul au avut ocazii, cred că au fost echipa mai bună, dar nu au punctat. Ştim că acum vor încerca să dea totul, pentru că joacă acasă, pentru a obţine aceste trei puncte, dar avem şi noi ambiţiile noastre de a juca un fotbal bun şi de a obţine rezultate bune”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Zeljko Kopic.Tehnicianul croat este de părere că foarte important va fi finalul de campionat, iar duelurile cu formaţia antrenată de Gheorghe Hagi aduc un plus de motivaţie.„Va fi mai important finalul acestui campionat, chiar dacă, desigur, fiecare punct contează. Toate meciurile din Superligă sunt grele, valorile sunt apropiate şi trebuie să lupţi cu toată lumea.Întotdeauna este o plăcere să îl urmăresc pe Gheorghe Hagi şi am un respect foarte mare pentru el. Este un sentiment plăcut să câştigi un joc împotriva lui şi este una dintre motivaţiile pentru noi toţi ceilalţi”, a mai spus Kopic.