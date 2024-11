CSM Constanţa luptă pe mai multe fronturi pentru medalii. Performanţe la tenis de masă, lupte şi baschet

Bianca Mei-Roşu, jucătoare de tenis de masă legitimată la CSM Constanţa, are în faţă o nouă provocare. Sportiva de la malul mării este campioană europeană en titre U19 și va concura, la această categorie de vârstă, în probele de simplu, dublu feminin și dublu mixt.Bianca a obținut medalia de bronz cu echipa României la ediția precedentă, din Slovenia, în decembrie 2023, când Elena Zaharia a devenit vicecampioană mondială U19 la simplu. Bianca Mei-Roșu ocupă locul 12 în clasamentul mondial de tineret și se va lupta pentru un loc pe podium cu adversare redutabile, din Japonia, China, Coreea de Sud, dar și din Franța, Germania sau Egipt.În turneul de dublu fete, ea va juca alături de egipteanca Hana Goda, numărul 2 mondial, iar, în cel de dublu mixt, alături de portughezul Tiago Abiodun.Bianca o va avea alături pe antrenoarea Anamaria Sebe, de la CSM Constanța, care face parte din staff-ul delegației României. Constănțeanca este singura fată din lotul pentru Suedia, care îi mai include pe Iulian Chirița, Darius Movileanu, Dragoș Bucur, Andre Istrate - U19 și Robert Istrate - U15.CSM Constanţa are activitate intensă şi la disciplina lupte.În Sala Polivalentă „Ladislau Simon” din Târgu Mureș s-au încheiat întrecerile Campionatului Național Individual de lupte U17, competiție la care au participat peste 300 de sportivi din toată țara. Tinerii luptători de la CSM Constanța au avut evoluții foarte bune, care le-au adus patru medalii, dintre care 1 de aur, 1 de argint și 2 de bronz.Cea mai în formă sportivă s-a dovedit a fi Diana Voiculescu, la categoria 46 kg, campioană națională după meciuri în care și-a dovedit superioritatea. Pe locul al doilea s-a clasat Eduard Gheorghe la categoria 65 kg, iar medalii de bronz au obținut Rebeca Leancă la categoria 49 kg și Alexandru Minea la categoria 55 kg.Sportivii de la CSM Constanța sunt pregătiți de antrenorii Grigore Gheorghe, Marian Oancea, Cornelius Trucmel, Alina Ivan si Gheorghe Ciupercă.Totodată, baschetul feminin are viitor la Constanţa. În etapa a doua, CSM Constanța a primit vizita celor de la CSS Sibiu. Fetele antrenate de Alina Șerban și Andreea Dragoș au făcut un meci solid și s-au impus cu 64-39.În etapa următoare, CSM Constanța U18 Feminin va evolua tot pe teren propriu, când va primi vizita celor de la Napoca Baschet School Cluj-Napoca, echipă care are maximul de puncte acumulate în primele două etape, 4 puncte, cu două victorii în două partide disputate. Etapa se va disputa la începutul lunii decembrie.CSM Constanța U18 Feminin se află pe locul 3, cu trei puncte, o victorie în două etape disputate.