Dan Şucu, dezamăgit de aportul managerilor de la Rapid Bucureşti

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, s-a declarat dezamăgit de faptul că toate obiectivele din acest sezon au fost ratate, el precizând într-un comunicat de presă că managerii nu au apărat interesele clubului într-un mod ferm şi exigent.„Faptul că nu am reuşit să atingem niciunul dintre obiectivele propuse pentru acest sezon este dezamăgitor pentru noi toţi, pentru dumneavoastră, suporterii, pentru angajaţii clubului, cât şi pentru cei doi acţionari, în egală măsură. Rezultatele proaste din acest an, în condiţiile în care investiţiile au crescut substanţial, necesită o regândire completă a modului în care evaluăm performanţa tuturor colegilor din departamentul sportiv: jucători, antrenori, staff tehnic, manageri. Să fiu clar, în orice firmă (un club sportiv este şi el o firmă), evaluarea permanentă, obiectivă şi riguroasă a tuturor angajaţilor stă la baza performanţei, a eficienţei firmei respective. Această evaluare este făcută întotdeauna de manageri pentru angajaţi şi de proprietari pentru manageri. Pentru mine este evident că la noi evaluările au fost făcute sub standardele cu care sunt eu obişnuit, iar managerii nu au apărat interesele clubului într-un mod ferm şi exigent”, a declarat Dan Şucu.