Datorii istorice, legislaţie limitativă şi infrastructură învechită, la Palatul Copiilor. „Dumnezeu cu mila!”

În opinia acestuia, cea mai bună soluţie ar fi dotarea bazinului cu o centrală proprie.



„Dacă s-ar găsi bani pentru această investiţie, ar fi grozav. Avem nevoie de o centrală proprie de încălzire a apei, separarea de sistemul centralizat al RADET ne-ar scăpa de o mare problemă”, este de părere antrenorul emerit.



O unitate energofagă



Toate aceste probleme sunt binecunoscute de directorul Palatului Copiilor Constanţa, prof. Eugen Albu, care, deşi a preluat „cârma” de puţin timp şi provine din domeniul muzicii, este cât se poate de implicat în bunul mers al secţiei de nataţie şi se zbate să găsească soluţii. Şi nu-i este deloc uşor!



„Problemele sunt mai profunde decât s-ar putea considera la prima vedere. Ţineţi cont de faptul că noi suntem finanţaţi de Ministerul Educaţiei, nu de administraţia locală, iar acest tip de instituţie este unul energofag, bugetofag. Să vă dau un singur exemplu: consumul pe zi este de 3,5-4 megawaţi, înmulţit cu 1.130 lei, ajungem undeva la 1.000 de euro pe zi cheltuieli doar pentru căldură. Avem de încălzit o suprafaţă totală de 4.700 metri pătraţi, iar întreţinerea bazinului costă cel mai mult. Este fix ca în cazul unei case care are şi piscină.



Palatul are datorii, ca de fapt întreaga ţară. La căldură, avem facturi neachitate de peste un an de zile! Preţul la gigacalorie a tot crescut, iar bugetul nostru a rămas acelaşi. Să vedem ce vom face după aprobarea bugetului pe 2025”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, prof. Eugen Albu.











Când vine descentralizarea?



Directorul Palatului Copiilor recunoaşte că unitatea nu este exploatată la maximum de potenţial, dar pentru o soartă mai bună ar trebui şi o legislaţie actualizată, mult mai permisibilă decât cea existentă.



„Suntem conştienţi de faptul că baza materială nu este folosită la capacitate maximă, însă lipseşte cadrul legal care ne-ar permite să atragem finanţări. Suntem limitaţi de o lege din 1998, care interzice închirierea spaţiilor. Împreună cu autorităţile locale, căutăm soluţii.



Dar să ştiţi că cea mai importantă decizie ar fi descentralizarea, despre care se discută de vreo 20 de ani. A fost trimisă la minister documentaţia şi solicitarea de preluare a Palatului de către Consiliul Judeţean. Să vedem ce răspuns voi primi, când îl vom primi. Trecând la autorităţile locale, vom putea beneficia de finanţarea acestui for”, a explicat prof. Eugen Albu.



„Am reuşit, printr-un efort comun cu cel al părinţilor copiilor, să remediem ultima avarie apărută, a fost o întrerupere de câteva ore. Este clar că am găsit doar o soluţie de moment, provizorie. Sperăm să o scoatem la capăt, să ajungem cu bine în vară când, în funcţie de ce decizii se vor mai lua, de finanţarea care ni se va aloca, să putem face investiţii majore. Până atunci, suntem atenţi la tot ce se întâmplă şi intervenim punctual”, a mai spus directorul Palatului Copiilor Constanţa.





Doar câteva zile au trecut de la reluarea activităţii la bazinul de înot de la Palatul Copiilor Constanţa şi o nouă ameninţare cu întreruperea pândeşte la orizont. Datoriile istorice, finanţarea mult sub necesar, infrastructura învechită şi o legislaţie constrângătoare, limitativă sunt printre principalele probleme care dau mari bătăi de cap conducerii unităţii de învăţământ constănţene.După ce, luni de zile, s-au antrenat pe unde au putut, alergând prin parcuri sau beneficiind de bunăvoinţa medaliatului olimpic Răzvan Florea, el însuşi un produs sută la sută al Palatului Copiilor/CS Farul, care le-a permis accesul în bazinul său privat, înotătorii din secţia de performanţă - şi nu numai ei! - stau cu sufletul la gură, pentru că în orice moment ar putea să apară o surpriză neplăcută.„Toată reţeaua de ţevi cu apă caldă din jurul bazinului este putredă din cauza vechimii. Zilnic cedează ceva. Bănuţi pentru o reparaţie serioasă... «ioc»! «Nu avem buget»!Acum, Dumnezeu cu mila! Dumnezeul nostru fiind directorul şi câţiva părinţi săritori. S-au apucat de treabă pe cont propriu. De dimineaţă de la ora 6.30, până seara. Nu putem decât să ne închinăm şi să le mulţumim acestor oameni inimoşi, datorită cărora ne-a mai venit culoarea în obraji, continuând pregătirea”, a declarat profesorul Octavian Tileagă, de la secţia de nataţie a Palatului Copiilor.