După victoria din Kosovo, tricolorii înfruntă Lituania. Lucescu: „Trebuie să fim atenţi în continuare”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat că victoria cu Kosovo, scor 3-0, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor, este importantă, însă tricolorii trebuie să fie foarte atenţi în continuare, deoarece surprizele pot apărea de la orice adversar.„Ne doream să obţinem această victorie, una foarte importantă, pentru că ne dă încredere şi speranţă. O victorie aduce o altă victorie, aşa că luni trebuie să facem tot posibilul să confirmăm evoluţia de la Priştina, nu numai rezultatul. Pe mine evoluţia mă interesează. Trebuie să fim foarte atenţi în continuare, să pregătim foarte serios fiecare meci în parte, pentru că surprizele în fotbal pot veni de la oricine”, a declarat Mircea Lucescu.„Meritul acestei victorii este şi al antrenorilor care au fost înaintea mea la naţională, şi al lui Edi Iordănescu, al lui Contra, al lui Rădoi, toţi care au contribuit la formarea acestui grup de jucători talentaţi, care sigur că aveau nevoie de ceva în plus pentru a face un pas înainte”, a adăugat noul selecţioner.Mircea Lucescu susţine că îşi doreşte ca toţi jucătorii să fie în formă şi să îi fie greu să aleagă primul 11.„Deocamdată am jucat doar un meci, cei care au intrat pe parcurs au făcut-o doar ca să se simtă parte a echipei. Va veni şi rândul lor şi trebuie să se ridice la nivelul celor care au jucat din prima repriză. Nu îmi e greu să aleg, măcar să îmi fie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace”, a explicat el.Cu toţii în galben, la stadion!România va juca următorul meci luni, 9 septembrie, de la ora 21.45, pe stadionul Steaua din Bucureşti, contra Lituaniei.„Acesta va fi primul meci pe teren propriu al României după participarea la turneul final şi ne pregătim pentru o atmosferă aşa cum am avut în Germania, în această vară.Suporterii sunt invitaţi să vină îmbrăcaţi în galben pentru a susţine echipa naţională într-un stadion plin. Zidul Galben şi Generaţia de Suflet vor cânta împreună imnul naţional, arătând încă o dată unitatea care a impresionat pe toată lumea la Campionatul European.De asemenea, fanii care vor veni la meci vor avea ocazia să se distreze în Arena Fanilor, amplasată în afara stadionului. Aceasta se va deschide cu trei ore înainte de fluierul de start şi va include jocuri, concursuri şi multe surprize pentru toţi suporterii”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal.