Eduard Novak: Desfiinţarea Ministerului Sportului ar fi o lovitură drastică

El se teme că prin această comasare sportul românesc va ajunge din nou printre domeniile neprioritare în România."Mă bucur că de un an şi ceva acest minister se numeşte Ministerul Sportului. Această denumire înseamnă putere şi încredere în sport şi noi toţi trebuie să îi fim alături, să nu pierdem această valoare. Desfiinţarea Ministerului Sportului ar fi o lovitură drastică, am ajunge să fim din nou trataţi ca a 5-a, a 6-a sau a 7-a prioritate. Nu cred că cineva îşi doreşte aşa ceva. Nouă tuturor ne place să ne uităm la televizor, să vedem campionii români cum câştigă medalii, dar pentru asta noi, cei din Guvern, trebuie să le oferim toate condiţiile sportivilor. Şi este mult de muncă în spate. Iar dacă nu le putem oferi sprijin sportivilor, nu vom mai vedea campioni români la televizor", a spus Novak, prezent la Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, acolo unde a avut loc evenimentul "Ziua Copiilor Sportivi".În opinia sa, România are nevoie de un minister al sportului."Avem nevoie de Ministerul Sportului, ca să ridicăm sportul românesc acolo unde a fost o dată. Trebuie să arătăm tuturor că toţi cei din sport suntem o echipă. Noi toţi cei din sport sperăm ca Ministerul Sportului să rămână aşa cum este acum. Eu tot spun de doi ani şi jumătate că sportul trebuie să devină prioritate în România. Acum s-a aprobat şi Strategia Naţională pentru Sport prin Hotărâre de Guvern, care este un document istoric. Este o reţetă a succesului pentru sportul românesc", a precizat Eduard Novak, citat de Agerpres.În ultimele zile au apărut informaţii potrivit cărora în Coaliţia de guvernământ se discută despre comasarea Ministerului Sportului cu Ministerul Familiei, conducerea noii instituţii urmând să fie atribuită Gabrielei Firea.