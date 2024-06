Edward Iordănescu, uluit de grupa noastră la Euro 2024. Ce a transmis după eșecul cu Belgia

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a declarat, sâmbătă, după înfrângerea în faţa Belgiei, cu scorul de 0-2, la Euro 2024, că grupa din care face parte formaţia sa este una nebună, dar s-a arătat încrezător că tricolorii se vor califica în optimile de finală ale Campionatului European.







"E o grupă nebună, Slovacia a bătut Belgia, noi am bătut Ucraina, Ucraina a bătut Slovacia, noi am pierdut cu Belgia. E un moment de răscruce pentru noi toţi. E momentul adevărului pentru toată lumea. Am simţit o emulaţie incredibilă, am simţit românii aproape, am simţit căldura românilor, dar e momentul în care trebuie să strângem rândurile. E momentul pozitivismului, al solidarităţii, e momentul să ne arătăm ataşamentul faţă de această generaţie şi această generaţie va răsplăti românii cu o calificare. Vă spun sigur asta", a declarat Iordănescu la Pro TV.







Tehnicianul s-a arătat mulţumit de jocul echipei, care s-a dăruit total în partida cu Belgia.







"Eu mulţumesc echipei pentru că a dat tot ce a fost mai bun. A fost un joc în care ne-am luptat, nu am cedat, am dat tot ce am putut şi pentru asta eu sunt recunoscător echipei. Cu siguranţă e foarte greu când pleci de la 0-1 în faţa locului 3 mondial şi ştiam că este greu. Asta a făcut ca în prima repriză să suferim destul de mult. În a doua repriză am văzut o altă Românie, cu altă preocupare, puteam să întoarcem rezultatul, am avut trei-patru ocazii în care puteam să întoarcem rezultatul", a completat Iordănescu.







El s-a arătat însă nemulţumit de faza de la golul doi al belgienilor care a venit în urma unei pase de peste 70 de metri.







"Tot timpul e loc de mai mult, dar echipa a încercat să dea totul, a dat totul, şi eu nu pot să fac să fiu supărat pe aceşti băieţi care au câştigat împotriva Ucrainei şi care ţin România pe primul loc şi care au o şansă la calificare. Suntem la mâna noastră. Dacă ai două, trei, patru ocazii şi nu marchezi... M-a supărat golul doi, pentru că a fost o minge de la 70 metri. Acum trebuie să ne recuperăm şi să ieşim cu un rezultat pozitiv în ultimul joc care să ne ducă mai departe", a mai spus Iordănescu.