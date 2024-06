EURO 2024. Lewandowski este 'în plină formă', a afirmat selecţionerul Poloniei după înfrângerea cu Austria

Selecţionerul echipei de fotbal a Poloniei, Michal Probierz, a afirmat că atacantul Robert Lewandowski a fost "apt şi în plină formă" pentru a juca vineri, intrând în joc, dar nu a putut evita înfrângerea în faţa Austriei (1-3) în partida de pe Olympiastadion din Berlin, de la EURO 2024, informează AFP.







"El a fost în plină formă. Dar noi ştiam că va fi un meci intens şi am decis împreună cu echipa medicală şi cu Robert Lewandowski să nu intre din primele minute", a explicat selecţionerul la conferinţa de presă de după meci, referindu-se la căpitanul echipei sale.







"Noi am vrut să străpungem apărarea austriacă în a doua repriză şi este păcat că nu am reuşit să înscriem un al doilea gol înaintea lor", a mai spus Probierz, în timp ce Polonia are şanse mici să evite eliminarea de la turneu.







Accidentat la o coapsă chiar înainte de EURO 2024, Robert Lewandowski, care a ratat primul meci cu Olanda (1-2), a jucat primele minute la acest turneu, rămânând pe teren timp de o jumătate de oră, dar a fost prea puţin găsit de coechipierii săi.







Lewandowski va fi, după toate probabilităţile, titular în meciul de marţi cu Franţa de la Dortmund (19:00).