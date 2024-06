Constănțeanul care a devenit simbolul fanilor la meciul cu Ucraina. Poza sa a făcut înconjurul presei internaționale

Constănțeanul Cezar Micheten (38 de ani) a fost imaginea victoriei României cu Ucraina, 3-0 în meciul de debut din grupa E de la Euro 2024. Agentul maritim constănțean a dezvăluit că a cumpărat biletul la suprapreț, cu 220 de euro în loc de 30 de euro, și că a cheltuit, cu drum, cazare și mâncare, în jur de 1.500 de euro pe expediția în Germania, potrivit libertatea.ro







Dintre toți românii admirabili care au susținut naționala, el s-a remarcat în mod special. A fost surprins în timpul meciului, când plângea de bucurie cu pumnii strânși la gură. Această imagine a făcut înconjurul lumii, reflectând cel mai bine cum tricolorii au fost purtați de suporteri spre o victorie de care ne vom aminti mulți ani de acum încolo.

Cezar Micheten a devenit vedetă după ce fotografia sa a apărut în BBC, The Sun, Daily Mail sau Bild. Ca să urmărească meciul direct de pe „Munich Football Arena“, a trăit o adevărată aventură.







„Am plecat cu cinci amici cu mașina special pentru acest meci al echipei României. Am luat cazare în Munchen două nopți. A fost extrem de greu să găsesc bilet pentru România - Ucraina. Am aplicat de acum câteva luni de pe patru conturi pe site-ul oficial UEFA pentru a cumpăra bilete. Dar n-am fost selectat, după care am cumpărat de pe un alt site biletele. Care au fost oficial 30 euro și vândute către noi cu 220 euro bucata. Adică, de aproape opt ori mai scumpe decât prețul oficial”, a povestit Cezar Micheten pentru adevarul.ro







Visează la un tricou semnat de tricolori







Întrebat despre momentul special, cel în care a fost fotografiat plângând de bucurie, Cezar a explicat că aproape că nici n-a realizat că îi curg lacrimile, fiind pătruns de atmosfera de pe stadion.







„N-am realizat și nici acum nu realizez, probabil, ce a însemnat acel moment cu adevărat. O să rămână o amintire pentru mine. Cu toate că lumea mi-a spus că 100% voi rămâne la celelalte meciuri ale României și că Federația Română de Fotbal mă va ajuta în acest sens, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Sper, totuși, să primesc un tricou cu semnăturile jucătorilor echipei naționale”, a continuat constănțeanul de 38 de ani.