Farul a strălucit la Arad în Cupa României. Victorie cu 5-1 în faţa celor de la UTA şi calificare în "sferturi"

Echipa lui Gheorghe Hagi a început furibund meciul şi a deschis scorul la doar patru minute de la fluierul de start prin Cojocaru. Acelaşi Cojocaru şi-a trecut în cont „dubla” în minutul 20, oferindu-i linişte lui Hagi. Opt minute mai târziu, Buta a făcut 3-0 pentru Farul, iar constănţenii se aflau deja pe val. Aflaţi într-o degringoladă totală, elevii lui Mircea Rednic au redus din diferenţă în minutul 33 prin Ghezali, dar bucuria acestora nu a durat prea mult. În ultimul minut al primei reprize, Radaslavescu a răsucit şi mai tare cuţitul în rana arădenilor, după ce a înscris pentru 4-1.





Şi ca spectacolul să fie complet, Doicaru a mai introdus odată balonul în poartă pentru constănţeni, în minutul 74, stabilind astfel scorul final, 5-1 pentru Farul Constanţa.





„Ambele echipe trebuiau să joace și să câștige. Cred că am avut o zi foarte bună, am jucat bine. Au făcut ce trebuiau atât ofensiv, cât și defensiv. A fost o prestație foarte bună, dar acum vedem în campionat. Sperăm să facem bine sâmbătă (n.r. - 21 decembrie, la meciul cu Hermannstadt din deplasare). Eram datori față de fani. Victoria aduce încredere. A fost un meci de cupă, ne-am îndeplinit obiectivul, acum trebuie să ne conectăm la meciul de sâmbătă (n.r. cum vedeți parcursul viitor din Cupă?). Fiecare vrea să o câștige, avem o șansă. Am făcut ceea ce era mai greu. De acum suntem care pe care”, a spus Hagi, la flash-interviu.





FC Farul s-a calificat astfel în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a încheiat grupa pe primul loc cu 5 puncte. Tot în sferturi merge şi Poli Iaşi, care a acumulat acelaşi număr de puncte, însă a încheiat grupa pe locul al doilea, din cauza golaverajului inferior.





Ghinionista grupei a fost FC Hermannstadt, care a acumulat tot 5 puncte însă nu a reuşit să termine decât pe locul al treilea, ratând astfel prezenţa în sferturi.





Sănătatea Cluj, Unirea Ungheni şi UTA Arad au completat clasamentul grupei, toate acumulând doar două puncte în trei partide disputate.





Aşadar, dacă în Superliga României la fotbal FC Farul Constanţa nu are un parcurs foarte bun, iată că în Cupa României constănţenii au mers ceas.





De aici vine şi optimismul lui Gheorghe Hagi, care are încredere că echipa sa poate câştiga trofeul la care alte echipe valoroase au renunţat, pentru că sunt angrenate în mai multe competiţii în aceeaşi perioadă.





Totodată, Cupa României este cel mai scurt drum către cupele europene pentru sezonul viitor.





Cine pune mâna pe trofeu, va participa în preliminariile Europa League.





FC Farul Constanţa a tras o gură serioasă de oxigen marţi seară, atunci când a dat piept în Cupa României cu UTA Arad, partidă jucată în deplasare.