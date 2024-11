FC Farul Constanţa, cea mai bună echipă în Liga de Tineret

Etapa a 5-a din play-off-ul și play-out-ul sezonului al Ligii de Tineret a marcat finalul programului competițional pentru anul calendaristic. Înaintea reluării restanțelor din noiembrie și începutul anului viitor, analiza performanțelor echipelor scoate în evidență cele mai bune formații din 2024.Evaluarea a luat în considerare rezultate din mai multe competiții și etape: play-off-ul și play-out-ul sezonului 2023/2024, fazele eliminatorii ale Ligii de Tineret, Cupa de Tineret, Supercupa Ligii de Tineret, sezonul regulat 2024/2025 și s-a impus ca echipa anului în Liga de Tineret. Farul a încheiat sezonul pe primul loc. Dobrogenii au câștigat competiția în 2024, au triumfat în Supercupa Ligii de Tineret și au ajuns până în finala Cupei de Tineret. Pe plan internațional, echipa a trecut de primul tur în UEFA Youth League.În actualul sezon al Ligii de Tineret, Farul s-a calificat din nou în play-off și are un parcurs perfect până acum, cu două victorii din două meciuri disputate.Farul este urmată în clasament de Universitatea Craiova. Oltenii au evoluat remarcabil în acest an, trecând de la locul 3 în 2023 la dominarea sezonului regulat și a play-off-ului în 2024/2025. Universitatea Craiova a obținut 5 victorii din 5 posibile în play-off, rămânând lider chiar și în eventualitatea în care echipe precum Farul Constanța sau FCSB își câștigă restanțele.Pe locul al treilea este clasată FCSB. Bucureştenii s-au clasat pe locul 3 în Liga de Tineret 2024 și a ajuns în semifinalele Cupei de Tineret. În sezonul 2024/2025, cu o nouă generație, echipa a dominat grupa din sezonul regulat, obținând 10 victorii și o singură înfrângere.În play-off-ul actual, FCSB mai are de disputat două restanțe, iar dacă le va câștiga, se va apropia la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.Constănţenii speră la un nou titlu şi la fotbal femininRunda a 13-a, penultima din sezonul regular, a adus campioanei Farul cea mai importantă victorie din acest sezon, chiar pe terenul principalei contracanditate la titlu. „Sirenele” au câștigat cu 3-0 disputa cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în urma căreia s-au distanțat la cinci puncte în clasament și sunt, în acest moment, singurele neînvinse din Superligă.Pentru Farul au marcat Istrate (15), Chiper (73) şi (Rus) 79.Au evoluat pentru Farul (antrenor Raluca Simes): Onyango - Stancu, Stanciu, Bratu, Mango (85 Boycheva) - Iordăchiuși, Bortan, Cristea (70 Bogos) - Chiper (85 Dincă), Bălăceanu (70 Țabur), Istrate (46 Rus). Rezerve: Ganea - Băcanu.