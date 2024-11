Maria Lehaci: „Este o onoare să fim printre cei mai buni sportivi români”

Canotoarea Maria Lehaci, medaliată cu aur în proba de opt plus unu feminin la JO de la Paris, a declarat că este o onoare să se numere printre cei mai buni sportivi români din istorie.„Cred că a fost anul perfect în plan personal, pentru că am avut cununia religioasă şi suntem oficial o familie (n.r. - împreună cu Florin Lehaci, la rândul său canotor). În plus am avut şi un parcurs foarte bun la Jocurile Olimpice şi suntem mândri de asta. Este mai mult decât o onoare să fim printre cei mai buni sportivi români. Sunt foarte mulţi medaliaţi, au fost şi sunt foarte buni toţi şi ne pare bine că am reuşit să fim lângă ei”, a afirmat ea.Soţul său, Florin Lehaci, a menţionat că nu se gândeşte la Jocurile Olimpice de la Los Angeles şi a explicat că participările de la Tokyo şi Paris l-au ajutat să devină mai bun.„A început pregătirea, consider că drumul spre Los Angeles este plin de peripeţii. Noi suntem hotărâţi să luăm pas cu pas acest drum. Acum am început cantonamentul şi suntem încrezători că parcursul până la Los Angeles va fi unul foarte bun. Am fost aproape de o medalie la Paris (n.r. - locul 4 la dublu rame masculin), însă consider că experienţa de acolo, precum şi cea de la Tokyo, m-a ajutat să fiu mult mai bun”, a spus Lehaci.