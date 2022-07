FCSB a găsit un "vârf" veritabil. Cine este Pavol Safranko, noua ţintă a "roş-albaştrilor"

Atacantul slovac Pavol Safranko (27 de ani) este ținta principală pentru FCSB, care are nevoie de un vârf de careu.Safranko joacă pentru echipa sud-africană Mamelodi Sundowns din iulie 2021 și mai are contract până în vara anului 2026.În sezonul 2021-2022, Pavol Safranko a cucerit toate trofeele puse în joc: campionatul din Africa de Sud și cele două cupe interne.Mamelodi Sundowns domină fotbalul sud-african de ani buni, având cinci titluri de campioană la rând.În sezonul 2021-2022, Mamelodi Sundowns a înscris 56 de goluri în 30 de meciuri de campionat, dar Pavol Safranko a reușit doar cinci goluri.Pavol Safranko a ocupat locul 22 în clasamentul golgheterilor din campionatul Africii de Sud. Cel mai bun marcator a fost namibianul Peter Shalulile, de la Mamelodi Sundowns, cu 23 de reușite.Pavol Safranko a jucat în România între 2019 și 2021, la Sepsi Sfântu Gheorghe. Atacantul slovac n-a “rupt gura târgului”, reușind 17 goluri și 10 pase decisive în 73 de meciuri.În întreaga carieră, Pavol Safranko are 82 de goluri în 287 de meciuri, adică un gol la fiecare 234 de minute jucate.Pavol Safranko s-a format la echipa slovacă Tatran Presov și a mai jucat pentru Podbrezova, Dunajska Streda, Aalborg, Dundee United.