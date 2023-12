Florentin Pera, după înfrângerea cu Danemarca: „Nu trebuie să renunţăm”

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat în conferinţa de presă de după înfrângerea cu Danemarca, cu scorul de 23-39, de la Campionatului Mondial, că jucătoarele sale trebuie să treacă peste acest eşec şi să nu renunţe.„Felicit Danemarca, a jucat foarte extraordinar, a fost clar echipa mai bună. Sigur că îmi pare rău pentru această înfrângere. Asta e viaţa, însă nu trebuie să renunţăm şi trebuie să luptăm pentru că următorul meci este cel mai important pentru noi acum. Am încredere în jucătoarele mele şi cred că putem juca mai bine în următorul meci”, a afirmat Pera.„Danemarca are jucătoare foarte bune atât în atac, cât şi în apărare, toate evoluează în Champions League cu echipele lor de club. Unele dintre jucătoarele noastre nu joacă nici la echipele de club, cu atât mai puţin în Champions League. Dar asta este situaţia. În acest meci nu am reuşit să repetăm evoluţia din partida cu Serbia. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun. Consider că meciul s-a pierdut în prima repriză. În partea a doua am schimbat multe jucătoare, am introdus mai multe tinere şi sunt satisfăcut de felul cum au jucat. Pot spune că sunt mulţumit de handbalul prestat în repriza secundă”, a explicat selecţionerul.Florentin Pera s-a arătat mulţumit de Diana Lixăndroiu, debutantă la Campionatul Mondial.„Sunt bucuros că Diana Lixăndroiu, care are doar 18 ani, a debutat la Campionatul Mondial şi a jucat foarte bine. Consider că azi (n.r. marţi) am câştigat o jucătoare pentru viitor”, a precizat Pera.