La Mondiale nu am reuşit să păstrăm linia frumoasă de la Europene, dar rămânem optimişti

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat că în 2023 luptătorii români nu au reuşit la Campionatele Mondiale să păstreze linia frumoasă începută cu cinci medalii la Europenele din primăvară, dar cu toate acestea rămâne optimist în ceea ce priveşte anul viitor.„Anul l-am început foarte bine cu organizarea Europeanului Under-23 la Bucureşti, pentru care am primit nota 10 din partea Federaţiei Internaţionale. Am continuat într-o notă foarte bună la Campionatele Europene de seniori din aprilie la Zagreb, iar aici trebuie să subliniez că am obţinut două medalii de aur, după o pauză de 43 de ani, plus încă 3 medalii de argint şi bronz. Din păcate, la Campionatele Mondiale din toamnă, competiţie de calificare la Jocurile Olimpice, nu am reuşit să mai păstrăm linia frumoasă pe care o începusem. Am obţinut doar un loc 5 prin Cătălina Axente la 76 de kilograme. Dar rămânem optimişti în perspectiva anului viitor. La toate celelalte categorii de vârstă, mă refer la grupele de la U15 până la U23, ne-am îndeplinit obiectivele la competiţiile internaţionale. Per total, spun eu că suntem în grafic”, a explicat preşedintele.Pîrcălabu a menţionat că problemele din acest an nu au fost diferite faţă de anii precedenţi, însă a subliniat că statul trebuie să investească mai mult în sportul de masă.În opinia sa, dacă Guvernul va continua să ofere sportului fonduri doar pentru subzistenţă, în câţiva ani, cu toate eforturile tuturor, România nu va mai conta în primele 50 de ţări ale lumii.„Trebuie să ştie toată lumea că sportul este un domeniu precum cercetarea. Cu cât bagi mai mulţi bani, cu atât rezultatele vin mai repede şi sunt mai mari. Iar în sport, cu cât investeşti mai mult, cu atât poporul este mai sănătos. Şi vorbim în primul rând de sportul de masă. Pentru că dacă nu ai sport de masă, nu ai arie mare de selecţie pentru performanţă. Este simplu. Dacă se continuă cu investiţii în sport pentru strictul necesar, pentru subzistenţă, în câţiva ani de zile, cu toate eforturile conducătorilor federaţiilor, ai COSR şi ANS, nu vom mai conta nici pentru primii 50 în lume. Pentru că nu se investeşte deloc în sport de masă. Să fim corecţi şi să dăm cărţile pe faţă măcar în al 100-lea ceas, că al 9-lea a trecut de mult. Nu ai cum fără infrastructură la copii şi juniori, sălile de sport sunt în paragină”, a precizat el.