Andreea Ana, regina Europei la lupte. Sportiva din Mangalia este de aur

Luptătoarea noastră scrie și rescrie pagini de istorie, cucerind al doilea titlu continental consecutiv pentru luptele feminine românești.





S-a cântat imnul României în Arena de la Zagreb pentru Andreea Ana, care a învins-o cu 8-0 în finala mare a categoriei 55 kg pe Erika Bognar din Ungaria.





Imediat după încheierea luptei, Andreea Ana a izbucnit în lacrimi pe care nu şi le-a mai putut stăpâni, fiind purtată pe braţe de către unul dintre antrenorii echipei naţionale a României, care a fluturat steagul tricolor în văzul tuturor. Şi este un gest normal, având în vedere munca pe care această fată a depus-o în decursul anilor pentru a ajunge pe culmile succesului.





Andreea Ana a devenit un nume sonor în luptele internaţionale şi de acum încolo va fi o adversară de temut pentru fiecare luptătoare pe care o va întâlni.



Lacrimi de bucurie. Eşecul de la Under 23 a fost depăşit





Aşa cum bine vă amintiţi, la jumătatea lunii martie, Andreea Ana a evoluat şi în finala Campionatului European U23. Ea a fost atunci învinsă de suedeza Emma Jonna Denise Malmgren în finala categoriei 55 de kilograme.





„Rămâne regretul că nu am reuşit să îmi apăr titlul de anul trecut, însă mă gândesc mai departe acum, am obiective mai mari anul acesta. Vreau să mă întorc în sala de antrenament şi să muncesc mai mult pentru a-mi atinge obiectivele. Îmi doresc în viitor să obţin o medalie la Campionatele Mondiale de seniori. Gândul îmi zboară însă spre Jocurile Olimpice de la Paris, nu are cum altfel. Dar mai am de muncit. Acum următorul pas sunt Europenele de seniori, îmi doresc să dau tot ce am mai bun acolo. Eu sunt sigură că rezultatele vor apărea”, a explicat vicecampioana europeană U23. Şi când a spus că următorul pas sunt Europenele de Seniori, ei bine, aşa a fost. Andreea Ana a intrat în sală şi a dat tot ce a avut mai bun pentru a cuceri cea mai strălucitoare medalie pusă în joc. Aurul european. O performanţă pe care nu i-o va lua nimeni, niciodată. Acum, urmează Campionatele Mondiale, iar apoi, cu puţină şansă, participarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.





Andreea Ana, din Mangalia, a reuşit în această săptămână să cucerească medalia de aur la competiţia continentală, lăsându-i pe mulţi fără cuvinte.