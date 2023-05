Eduard Novak i-a primit pe medaliaţii de la CE de lupte la sediul Ministerului Sportului

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, marţi, la festivitatea organizată la sediul instituţiei cu ocazia primirii delegaţiei României la Campionatele Europene de lupte, că pentru el este o sărbătoare şi îşi doreşte să aibă lunar ocazia să organizeze astfel de evenimente.„Pentru mine e o sărbătoare, îmi place să mă bucur alături de aceşti sportivi minunaţi pentru rezultatele obţinute de ei. Azi suntem iar aici, cu luptele, după haltere, care au revenit spectaculos după o perioadă grea. Avem rezultate iarăşi şi îmi doresc ca anul acesta şi cel care urmează să o ţinem tot aşa, să ne bucurăm lunar de două ori la evenimente de genul acesta la sporturile olimpice”, a spus Novak în faţa medaliaţilor la Europenele de lupte.Ministrul a adăugat că îşi doreşte ca exemplul de organizare al sportului luptelor să fie luat şi de alte discipline.„Mă bucur că organizarea luptelor în România este chiar pe concepţia noastră, pe strategia noastră, având focusul pe dezvoltarea acestei discipline sportive în întreaga ţară. Luptele reprezintă un sport foarte stabil azi, cu activitate în toată ţara şi acest lucru îi aduce rezultate an de an. Strategia noastră în ceea ce priveşte sporturile prioritare este aceeaşi, adică ne dorim ca ele să aibă activitate în toată ţară şi să ne creăm o bază de selecţie solidă pentru rezultate an de an şi din ciclu olimpic în ciclu olimpic. Aceasta este concepţia noastră şi trebuie să ajungem la acest lucru şi cu celelalte discipline care încă n-au atins această stabilitate şi această constanţă. Strategia noastră de finanţare transparentă şi echitabilă pentru toată lumea a ajutat la obţinerea acestor rezultate. Se dovedeşte faptul că prin alocarea corectă a bugetelor şi prin creşterea sumelor pentru anumite federaţii s-a ajuns ca unii sportivi, care erau pe locurile 6-7 în lume, având o bugetare mai bună, cu condiţii mai bune de pregătire, au urcat pe podium. Aceasta e diferenţa. De la locul 6-7 la podium diferenţa o fac detaliile fine, detaliile tehnice care se pot materializa efectiv prin bani”, a precizat ministrul.