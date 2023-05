Spectacol pe stadionul „Mihai Naca”. Echipa Tomitanii Constanţa U15 merge la Turneul Final

Atmosferă de vis pe stadionul „Mihai Naca” din Constanţa în week-end-ul care tocmai a trecut. Echipa Under 15 a celor de la Tomitanii Constanţa a primit pe teren propriu vizita formaţiei Aurora Băicoi într-un meci decisiv pentru calificarea la turneul final al Campionatului Naţional de Rugby.În faţa unui public numeros şi gălăgios puştii de la malul mării au făcut o partidă impecabilă şi nu le-au lăsat nicio şansă adversarilor de la Băicoi.Formaţia antrenată de Cristian Cojocaru şi Dan Radu s-a impus la capătul meciului cu scorul de 15-5, raportul încercărilor fiind de 3-1.La final, Cristian Cojocaru s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi.„Un meci interesant. Copiii s-au descurcat bine pentru nivelul acesta. Este pentru prima dată când joacă în acest an. Aşteptăm următorul meci de la Braşov să încheiem acest tur de campionat şi bineînţeles să ne pregătim pentru Turneul Final. Odată cu această victorie ne-am asigurat prezenţa pe Arcul de Triumf între primele 4 echipe ale ţării. Pentru noi acest lucru este cea mai mare realizare. Sunt foarte pătimaş pentru că aceşti copii, cu toate că lucrează mult la antrenamente, nu reuşesc să facă unele lucruri aşa cum ar trebui în meci. Şi atunci încerc să îi conectez prin voce. Am răguşit după cum vedeţi, dar a meritat. Vrem să facem o figură frumoasă. Noi suntem cumva obişnuiţi cu turneele finale şi tocmai din această cauză nu avem o presiune foarte mare. Ştim că ne vom descurca şi acolo. Vom face meciuri frumoase şi interesate şi cu siguranţă publicul spectator de pe Arcul de Triumf va gusta din plin prestaţia noastră”, a declarat pentru Cuget Liber Cristian Cojocaru.Unul dintre tomitanii care au luptat pentru victorie, Darius Andrei Ştefan, a răsuflat uşurat la finalul meciului şi bucuria s-a putut citi pe chipul său după ce formaţia la care activează a obţinut victoria.„După cum aţi văzut, meciul nu a fost unul foarte uşor pentru că echipa din Băicoi se antrenează din greu, aşa cum ne antrenăm şi noi. Cu ajutorul domnului Cojocaru ne-am descurcat foarte bine şi am reuşit să facem un meci pe cinste. Am avut foarte mult ajutor şi din tribună. Colegii noştri şi-au chemat rudele să ne facă galerie. Eu personal merg la Turneul Final cu gândul să câştig. Vreau ca toată echipa să meargă la Bucureşti doar cu gândul la victorie”, ne-a declarat juniorul tomitan.Tomitanii Constanţa va mai juca un meci până la participarea la Turneul final pe 10 mai, în deplasare, cu RC Săcele.