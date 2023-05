Elena Gheorghe în concert la Festivalul Național de Muzică Ușoară și Populară „Tinere Speranțe” de la Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia, cu sprijinul Garnizoanei Medgidia, organizează în perioada 10 – 11 iunie 2023, cea de – a XI – a ediție a Festivalului de muzică ușoară și populară „Tinere Speranțe”.Înscrierile se derulează până în data de 13 mai 2023.Concursul se desfășoară în cadrul secțiunilor de muzică ușoară și populară, cu participarea copiilor care se încadrează în următoarele categorii de vârstă: 6 – 8 ani, 9 – 11 ani, 12 – 14 ani și 15 – 18 ani.Juriul secțiunii muzică ușoară va fi alcătuit în acest an din compozitorii Mihai Alexandru și Viorel Gavrilă, solistul vocal, câștigător al concursului X Factor România, 2012, Tudor Turcu, solistele de muzică ușoară Narcisa Suciu și Anca Țurcașiu.Juriul secțiunii muzică populară îi are în componență pe solistul vocal instrumentist (nai), Loredana Streche, solistul vocal Traian Frâncu, realizatorul de emisiuni tv Ileana - Iuliana Vieru, interpreții de muzică populară Victoria Lăcătușu și Gelu Voicu.Evenimentul va fi prezentat de producătorul și realizatorul de emisiuni TV, Mădălina Dinescu Stancu.Ediția din acest an va culmina cu un concert susținut de îndrăgita solistă de muzică ușoară, Elena Gheorghe.