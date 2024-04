Florin Popescu (kaiac-canoe): „Suntem în grafic cu pregătirea pentru Paris”

Cătălin Chirilă, Oleg Nuţă şi Ilie Sprincean, calificaţi pentru JO 2024, au obţinut victorii zilele acestea la Cupa României de kaiac-canoe pentru seniori de la Bascov, la prima lor apariţie într-o competiţie oficială din acest an, prilej cu care antrenorul lotului olimpic de canoe Florin Popescu a declarat că totul decurge conform planului de pregătire pentru Paris.Cătălin Chirilă (canoe simplu/CSA Steaua) a câştigat detaşat probele de 200 m (40sec990/1000), 500 m (1min50sec683/1000), 1.000 m (4min12sec030/1000) şi de 5.000 m (24min15sec724/1000).În proba de 5.000 m, Chirilă i-a depăşit pe Sprincean (24min35sec006/1000) şi pe Nuţă (25min42sec147/1000).La canoe dublu, Nuţă şi Sprincean, tot de la CSA Steaua, s-au impus în probele de 200 m (37sec614/1000), 500 m (1min47sec612/1000) şi 1.000 m (3min57sec207/1000).„Ei nu sunt acum în formă, pentru că nu am pus accent în pregătire pentru Cupa României, obiectivul nostru este Olimpiada. Dar eu zic că suntem în grafic cu pregătirea pentru Paris, chiar mai bine ca anul trecut în aceeaşi perioadă de timp. Timpii obţinuţi nu mă păcălesc. Vom pleca pe 10 iunie la Szeged pentru a participa la prima noastră competiţie, la Campionatele Europene (12-16 iunie), va fi ultima verificare înainte de Paris. Dar mergem acolo, să zic aşa, din inerţie, adică nu avem un program special de pregătire pentru Campionatul European, pentru că Olimpiada este cea mai importantă. Norocul nostru este că nu s-a îmbolnăvit nimeni, ăsta e un lucru bun, şi totul merge conform planului de pregătire. Anul acesta am luat decizia, alături de sportivi, să ne pregătim în ţară şi cred că am făcut o alegere bună, vremea a fost caldă. La Jocuri, eu îmi doresc mult, dar mă abţin, nu pot să dau un pronostic. Dar trebuie să-şi depăşească antrenorii”, a spus Florin Popescu, campion olimpic la Sydney în proba de 1.000 m şi medaliat cu bronz la 500 m cu barca de canoe dublu, alături de Mitică Pricop.