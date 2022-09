FOTO / Weekend-ul acesta, susține-ți tenismenii favoriți la Masters-ul Național Cupa CELCO!

Pe data de 8 septembrie 2022 a început a 13-a ediție a Cupei CELCO de Tenis de Câmp pentru veterani, meciuri de dublu masculin la categoriile de vârstă +35, +45, +55 si +65. Turneul organizat la Tenis Club IDU Mamaia, aduce în aceste zile, la malul mării, 50 de jucători de top ce se întrec pentru a câștiga puncte importante în clasamentul național.













Organizatorul acestui turneu este Grupul de firme CELCO, care reunește companii din diverse domenii de activitate: CELCO - producător de materiale de construcții, SOCEP – operator portuar, Logistic Park – parc logistic, Hotel Condor Mamaia și Hotel 2D Neptun – servicii de turism.













„În spiritul promovării unui trai sănătos prin toate aspectele vieții care ne înconjoară, ne bucurăm să constatăm că turneul CELCO pentru veterani a crescut an de an și, datorită nivelului profesionist de organizare și a renumelui jucătorilor înscriși, CUPA CELCO a fost recunoscută și acceptată în calendarul Federației Române de Tenis. Acum, în al 13-lea an de când organizăm această competiție prestigioasă, ne mândrim cu performanța de a deveni un turneu de Masters Național de categoria 5, la care participă tenismeni din toată țara. Suntem activi în diverse ramuri ale economiei și ne desfășurăm activitatea cu respect față de comunitate și mediul înconjurător. De aceea, în ultimii ani, ne-am îndreptat atenția tot mai mult către acțiuni și evenimente care să susțină cu adevărat valorile în care noi credem cu tărie, un viitor mai bun pentru generațiile următoare, prin: oferirea de soluții sustenabile (case NZEB realizate din materiale de construcție naturale), investiții pentru reducerea amprentei de carbon prin integrarea serviciilor logistice într-un hub amplasat strategic în orașul Constanța, susținerea educației (parteneriate cu instituțiile de învățământ locale), susținerea sistemului medical și motivarea tuturor să adopte un stil de viață sănătos prin sport: Turul Ciclist CELCO Marea Neagră, Masters Național de Seniori Cupa CELCO la Tenis”, a declarat Irina Odor - directorul comercial al companiei CELCO SA.













Constănțenii sunt invitați să urmărească meciurile live și să își susțină favoriții. Duminică, la premiere, suporterii care participă la meciurile de tenis și se înscriu la tombola evenimentului vor primi, prin tragere la sorți, KIT-ul oficial de concurs cu surprize pregătite de organizatori. Programul meciurilor este afișat pe pagina facebook a competiției www.facebook.com/CupaCelcoFRT și tot aici, vor fi publicate rezultatele.













Finalele cupei și festivitatea de premiere vor fi organizate sâmbătă și duminică, pe terenurile Clubului de Tenis IDU, Mamaia.

Andreea ROTUND-MAIER