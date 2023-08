Ghid US Open 2023: Când încep favoritele, premiile și ce românce iau startul

Lista favoriților la câștigarea US Open 2023

US Open 2023, ultimul turneu de Grand Slam programat în acest an, se dispută între 28 august și 10 septembrie. Rezultatele înregistrate în ultimii ani ne-au arătat că US Open este unul dintre cele mai imprevizibile turnee din circuit. Pentru că este programat la finalul anului, când mulți sportivi sunt deja obosiți, apar adesea surprize.Turneul are loc la New York, iar jucătorii prezenți au afirmat că acesta este cel mai "zgomotos" eveniment din circuit. Agitația din tribune nu este tot timpul pe placul sportivilor, motiv pentru care unii sunt deranjați de acest lucru. Printre ei se află și Simona Halep, care a afirmat că dintre toate turneele de Grand Slam acesta este cel pe care îl preferă cel mai puțin.Agitația din tribune și oboseala sportivilor contribuie la o serie de rezultate imprevizibile, iar cotele la pariuri online sunt mai atractive la US Open decât la alte turnee de tenis majore. Dacă ne uităm pe rezultatele din ultimii ani, vedem că întrecerea feminină a fost câștigată de Bianca Andreescu în 2019 și Emma Răducanu în 2021. Sunt două sportive care la acel moment nu spuneau mare lucru în tenisul feminin.Iar dacă ne uităm pe rezultatele de la masculin observăm că titlul de la US Open este greu de apărat după ce l-ai câștigat. Din acest motiv, în ultimii 5 ani am avut 5 campioni diferiți: Novak Djokovic (2018), Rafael Nadal (2019), Dominic Thiem (2020), Daniil Medvedev (2021) și Carlos Alcaraz (2022).Orice pasionat de tenis are o părere în privința câștigătorilor. Este un farmec pe care fiecare competiție majoră îl are. Acest lucru este făcut și de nume ca John McEnroe, Martina Navratilova și Mats Wilander. Ba chiar WTA și ATP îi provoacă pe foștii mari campioni să enumere principalii favoriți.Conform cotelor publicate de operatorii de pariuri avem o imagine interesantă asupra jucătorilor cu cele mai mari șanse la câștigarea US Open 2023. Pe secțiunea masculină, echilibrul este cuvântul de ordine. Carlos Alcaraz și Novak Djokovic sunt văzuți cu șanse apropiate. Următorii pe lista cu favoriți de la US Open 2023 sunt Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune și Stefanos Tsitsipas.Pe secțiunea feminină, cu prima șansă este văzută poloneza Iga Swiatek. Campioană la US Open 2022 , Swiatek a câștigat deja în 2023 turneul de la Roland Garros. Totuși, jucătoare ca Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur și Barbora Krejcikova pot pune probleme.Organizatorii au anunțat oficial premiile de la US Open 2023. Acestea au crescut cu 8% față de anul trecut și au ajuns la 65 de milioane de dolari. Cei mai fericiți vor fi campionii, care vor pleca acasă cu câte 3 milioane de dolari.· Campion: $3,000,000· Finalist: $1,500,000· Semifinaliști: $775,000· Sferturi de finală: $455,000· Optimi: $284,000· Turul 3: $191,000· Turul 2: $123,000· Turul 1: $81,500România este reprezentată la US Open 2023 de cel puțin patru jucătoare. Până acum, organizatorii le-au confirmat pe tablou pe Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan și Patricia Țig (clasament protejat). Simona Halep este și ea prezentă pe listă, însă nu se știe momentan dacă va participa Jucătoarea din Constanța este suspendată provizoriu pentru dopaj și așteaptă un verdict din partea tribunalului independent Sport Resolutions. Sportiva noastră a fost audiată la finalul lunii iunie , însă verdictul nu a sosit momentan. Pentru a putea juca la US Open, Simona are nevoie de un verdict favorabil: fie să fie declarată nevinovată, fie să primească o suspendare de cel mult 11 luni. În caz contrar, ea nu va putea să joace la turneul de la New York.Suspendarea Simonei a fost provocată tocmai de un meci disputat la US Open 2022. În primul tur de anul trecut, fosta ocupantă a locului 1 în clasamentul WTA a întâlnit-o pe ucraineanca Daria Signur. A pierdut complet surprinzător, dar la final a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, Roxadustat. De atunci, Simona nu a mai putut să joace în competiții oficiale și încearcă din răsputeri să își dovedească nevinovăția.