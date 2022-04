Horia Tecău, îngrijorat! Patru jucătoare de top vor lipsi din lotul tricolorelor

Mari probleme de lot pentru căpitanul-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României, Horia Tecău. În vederea partidei cu Polonia, tehnicianul constănţean nu se va putea baza pe patru jucătoare de top, dintre care una a refuzat din nou convocarea!Meciul Polonia - România, din calificările competiţiei Billie Jean King Cup, bate la uşă. Programată în zilele de 15 şi 16 aprilie, întâlnirea găzduită de „Radomskie Centrum Sportu” din Radom are o miză aparte, echipa câştigătoare urmând a accede în turneul final 2022, printre cele mai bune 12 echipe din lume.Din păcate, la debutul în postura de căpitan-nejucător al echipei României, Horia Tecău are mari dificultăţi în a alcătui o echipă cu adevărat competitivă, capabilă de a se bate de la egal la egal cu o naţională a Poloniei în care străluceşte Iga Swiatek (20 ani; locul 1 la simplu şi locul 49 la dublu).Tehnicianul constănţean nu poate conta în această confruntare pe patru jucătoare importante. Simona Halep (20 WTA), Gabriela Ruse (56 WTA) şi Jaqueline Cristian (70 WTA) sunt fie accidentate, fie nerefăcute, în timp ce Sorana Cîrstea (24 WTA) a refuzat din nou convocarea.În aceste condiţii, Tecău le-a convocat pe Irina Begu (31 ani, 63 WTA la simplu, 48 WTA la dublu), Mihaela Buzărnescu (33 ani, 123 WTA la simplu, 252 WTA la dublu) şi Monica Niculescu (34 ani, 308 WTA, 44 WTA la dublu).De partea cealaltă, căpitanul nejucător Dawid Celt contează pe Iga Swiatek, Magda Linette (30 ani, 58 WTA la simplu, 26 WTA la dublu), Magdalena Frech (24 ani, 87 WTA la simplu, 179 WTA la dublu), Maja Chwalinska (20 ani, 265 WTA la simplu, 282 WTA la dublu) şi Alicja Rosolska (26 ani, 59 WTA la dublu).XXXElena Gabriela Ruse nu are nicio şansă de a juca în Polonia, după ce întreaga lună februarie a fost infectată cu virusul Covid-19, iar apoi a fost chinuită de pneumonie.„Investigaţiile efectuate au arătat o inflamaţie a inimii. Corpul meu are nevoie de odihnă şi de o revenire treptată la efort. Am fost nevoită să iau dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup şi nu voi mai juca în următoarele săptămâni. Aştept cu nerăbdare să revin mai puternică decât am fost. Ne vedem în curând. Mulţumesc echipei mele pentru susţine”, a explicat Elena Gabriela Ruse.Nici Simona Halep, care a suferit o accidentare musculară la Miami, nici Jaqueline Cristian, accidentată de mai mult timp, nu au şanse de recuperare în timp util, constănţeanca urmând a reveni în arenă, cel mai probabil, cu ocazia Masters-ului de la Madrid.Iar Sorana Cîrstea este la fel de neclintită în decizia sa de a nu veni la naţională, schimbarea acestei optici fiind unul dintre obiectivele lui Horia Tecău, încă neîndeplinit.Foto: Facebook / Romania Davis Cup Team