Patrick Mouratoglou, noul antrenor al Simonei Halep

Începând de joi, 7 aprilie, jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep va fi antrenată de Patrick Mouratoglou, tehnicianul anunţând că, înainte de a lua decizia, s-a consulat şi cu Serena Williams, cea cu care a colaborat în ultimii ani.„De astăzi, încep un nou capitol în cariera mea: sunt de acum antrenor full-time al Simonei Halep.În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieţii mele şi încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Am urmărit câteva dintre sesiunile ei de pregătire, am urmărit-o cum s-a antrenat.La sfârşitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena. Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversaţie cu Serena şi uşa s-a deschis pentru mine, cel puţin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva”, a transmis Patrick Mouratoglou.Simona Halep s-a accidentat la Indian Wells, dar va reveni pe teren la finalul acestei luni, la turneul WTA 1000 de la Madrid.Foto: Facebook / Patrick Mouratoglou