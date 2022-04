Horia Tecău: "Ne vom lupta pentru şansa noastră, vrem să realizăm surpriza!"

Horia Tecău debutează, vineri, 15 aprilie, în postura de căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României într-un moment delicat, nu mai puţin de patru jucătoare de top, în frunte cu Simona Halep, neputând sau nedorind să onoreze convocarea tehnicianului constănţean.Căpitanul naţionalei de tenis a României, Horia Tecău, are parte de o situaţie specială la lot, însă crede în continuare în echipă, de la care aşteaptă să realizeze surpriza în meciul cu Polonia, din calificările Billie Jean King Cup 2022.„Este o provocare, o situaţie specială. Din păcate pentru noi, au fost câteva cazuri de accidentări (n.r. - Simona Halep, Jaqueline Cristian) şi alte probleme (n.r. - Monica Niculescu - Covid-19, Sorana Cîrstea - refuz), dar nu mă concentrez pe aceste lucruri acum, ne gândim doar la meci.Am încercat să gestionez fiecare moment când a apărut şi să întregesc echipa cum a apărut oportunitatea. Aştept să am o experienţă plăcută în week-end. Sportul m-a învăţat să cred în mine până la final. Cred în echipă şi ne vom lupta pentru şansa noastră. Nu are rost să vorbesc despre procentaje şi şanse, vrem să realizăm surpriza. Fetele sunt motivate să facă meciuri bune”, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Radom, Horia Tecău.Joi, 14 aprilie, s-a stabilit, prin tragere la sorţi, programul partidelor din cadrul întâlnirii Polonia - România.Astfel, Irina Begu (31 ani, 63 WTA) o va înfrunta pe Magda Linette (30 ani, 58 WTA), vineri, de la ora 14.00 (ora României), în primul meci de simplu, apoi, în al doilea meci de simplu, Mihaela Buzărnescu (33 ani, 123 WTA) va juca împotriva liderului mondial Iga Swiatek (20 ani), acesta fiind primul lor duel direct.Sâmbătă, 16 aprilie, de la ora 12.00, sunt programate celelalte meciuri de simplu, Irina Begu - Iga Swiatek şi Mihaela Buzărnescu - Magda Linette, precum şi meciul de dublu, Magdalena Frech / Alicja Rosolska - Andreea Mitu / Andreea Prisăcariu.Andreea Prisăcariu (22 ani, 200 WTA la dublu) şi Andreea Mitu (30 ani, 103 WTA la dublu) vor face pereche în premieră şi îşi cunosc adversarele destul de bine, Andreea Mitu evoluând chiar alături de poloneza Alicja Rosolska (26 ani, 59 WTA la dublu), anul trecut, în turneul de la Ostrava.XXXMeciul Polonia - România, din calificările competiţiei Billie Jean King Cup, este găzduit de „Radomskie Centrum Sportu” din Radom şi are o miză aparte, echipa câştigătoare urmând a accede în turneul final 2022, printre cele mai bune 12 echipe din lume.Foto: Facebook / Romania Billie Jean King Cup Team / Cristina Huţu