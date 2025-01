Începe sezonul competiţional la gimnastică. Primele campionate la Constanţa, în luna iunie

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică a aprobat calendarul competiţional pentru 2025. Chiar dacă până la întrecerea supremă - Jocurile Olimpice 2028 - mai este timp suficient, ciclul olimpic fiind abia la început, sportivii vor avea multe ocazii de a-şi demonstra talentul şi de a confirma încrederea acordată de tehnicienii care i-au convocat la loturile naţionale.Primele competiţii la gimnastică artistică vor fi organizate la Bârlad - Cupa „Minigym - Copiii de azi, campionii de mâine”, programată în zilele de 28 februarie şi 1 martie, respectiv la Oneşti - Cupa Nadia Comăneci, întreceri care vor avea loc în perioada 20-22 martie.La gimnastică aerobică, sezonul începe la Deva, gazda Cupei Cetăţii (11-13 aprilie), la parkour, odată cu Concursul Naţional de Bucureşti, din data de 11 mai, iar la gimnastică pentru toţi, la Constanţa, unde sportivii vor concura la Festivalul şi Campionatul Naţional din 14-15 iunie.De asemenea, Sala Sporturilor din municipiul de la malul mării va găzdui, timp de trei zile (12-14 iunie), Campionatul Naţional pe echipe şi individual de gimnastică junioare III şi II, etapa a II-a + Campionatul Naţional pe echipe mixte junioare I.RomGym Trophy este planificat a se derula, între 27 şi 31 august, la Cluj Napoca, întrecerile Campionatului Naţional de gimnastică aerobică vor avea la Timişoara/Oneşti (21-25 octombrie), iar Bucharest Gym for All Festival, la Circul Metropolitan Bucureşti (21-23 noiembrie).Din păcate, de la aceste competiţii vor lipsi Amalia Puflea şi Răzvan Marc, care au decis să se retragă. Decizia celor doi sportivi de top a fost confirmată de antrenorii Cristian Moldovan şi Marius Urzică.Sabrina Voinea Maneca, antrenamente la BucureştiDeşi am ajuns abia la jumătatea lunii ianuarie, componentele lotului naţional feminin de gimnastică al României au încheiat prima parte a pregătirii de iarnă: cantonamentul de la Cheile Grădiştei.Ana Maria Bărbosu, Amalia Ghigoarţă, Lilia Cosman, Andreea Preda, Ella Oprea Creţu, Ioana Danciu, Raisa Chivu, Ioana Stănciulescu, Denisa Golgotă şi Marcelea Cercea, ultima fiind susţinută financiar de familie, au răspuns la comenzile Corinei Moroşan, Ramonei Micu şi ale lui Florin Cotuţiu.Sabrina Voinea Maneca se antrenează la Bucureşti, Ana Maria Mihăescu, la Steaua, Adelina Ionescu, la Dinamo, Miruna Botez, Bianca Vişovan şi Alexia Vânoagă, la Constanţa, iar Mara Ceplinschi continuă recuperarea după operaţie.Aerobicii, cantonament la Cheile GrădişteiŞi componenţii lotului naţional de seniori de gimnastică aerobică şi-au reluat pregătirile.Într-un an cu două obiective importante - Jocurile Mondiale şi Campionatele Europene - Claudia Ristea, Larisa Şuiu, Melissa Fărcuţa, Mara Dragomir, Alessia Vrâncianu Panciu, Raisa Alexe, Daniel Ţavoc, Leonard Manta, Darius Branda, Antonio Surdu, Vlăduţ Popa, Mădălin Boldea şi Daniel Anton, împreună cu antrenoarele Cristiana Spînu şi Mădălina Cioveie, sunt în cantonament la Cheile Grădiştei.Nu a făcut deplasarea Daria Mihaiu, care a rămas la Bucureşti pentru a continua recuperarea în urma unei operaţii.