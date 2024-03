Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocz vrea o medalie olimpică

Campioana europeană la tenis de masă Bernadette Szocs a afirmat, la mijlocul acestei săptămâni, la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, că visul său este să cucerească o medalie olimpică şi că pentru a-l duce la îndeplinire va da tot ce poate.„Eu mă pregătesc foarte mult pentru Jocurile Olimpice şi foarte bine. Sunt foarte pozitivă, din toate punctele de vedere, totul merge perfect. Mă pregătesc din greu pentru că ştiu ce mă aşteaptă şi bineînţeles că am visuri mari. Mă aşteaptă Jocurile Olimpice, mă aşteaptă o medalie olimpică. Ştiu că nu îmi va fi uşor, dar sunt o persoană foarte pozitivă şi ambiţioasă, îmi place să îmi depăşesc limitele. Visul meu este să cuceresc medalia aia şi voi da totul ca să obţin medalia atât pentru mine, cât şi pentru Team Romania”, a declarat Szocs.Ea a spus că şi-ar dori ca jucătoarea de tenis Simona Halep să poată participa la Jocurile Olimpice de la Paris.„Bineînţeles că o aştept în echipa olimpică. Eu am mai spus că am crezut tot timpul în ea, o apreciez foarte mult. Este un sportiv care e un bun exemplu pentru alţii. Mă bucur că a câştigat şi sper să ajungă alături de noi la Jocurile Olimpice”, a mai spus Bernadette Szocs.Campioana europeană la tenis de masă Bernadette Szocs a participat, joi, la Casa Olimpică, la un eveniment în cadrul căruia COSR a încheiat un contract de sponsorizare cu Hidroelectrica SA, dedicat atingerii obiectivelor de performanţă asumate de sportivi şi Comisia Tehnică Olimpică pentru Sportul de Performanţă la Jocurile Olimpice Paris 2024.