Gigi Becali a dezvăluit că i-a propus lui Florinel Coman să nu plece de la FCSB

Florinel Coman (25 de ani) traversează cel mai bun moment al carierei, iar fotbalistul speră să obțină un transfer în străinătate.Aflat din vara anului 2017 la FCSB, Florinel Coman a devenit favoritul lui Gigi Becali, iar afaceristul din Pipera nu vrea să renunțe așa ușor la șeptarul roș-albaștrilor.Patronul FCSB-ului a anunțat că i-a mărit salariul lui Florinel Coman și a dezvăluit că i-a propus acestuia să nu plece de la echipa sa, asta deoarece va fi de acord să-i ofere acestuia un venit asemănător cu cel din Europa.Reamintim că „Mbappe de România” poate pleca la orice echipă dorește în cazul în care formația respectivă plătește 5 milioane de euro, bani care reprezintă clauza de reziliere a fotbalistului.„I-am mărit salariu, i-am făcut 30.000 euro/lună ca să pot să măresc contractul la patru ani. I-am spus: «Tu nu trebuie să fii hazardat cu gândul la plecare. Îți dau eu 600, 700.000 pe an și mai joci încă șase, șapte ani în România și poți să faci cinci, șase milioane de euro. Casă, apartament frumos ai, copil ai, nevastă frumoasă ai și familie frumoasă ai. Faci cinci, șase milioane de euro la mine și gata. Ai posibilitatea să pleci la o echipă mare, să nu te grăbești». Nu îi convine lui pentru că dacă are clauza de cinci și face 10, aia cinci îi ia la semnătură.Zice vin, dar valoarea mea este de 10 milioane, clubul are clauză de cinci și îmi dați la semnătură trei. Florinel nu e prost, îl duce mintea. E foarte inteligent, foarte bun ca om și are un suflet nobil”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.