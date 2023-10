Florinel Coman ar putea să o părăsească pe FCSB

Florinel Coman (25 de ani) s-a întâlnit cu agenții săi, la doar o zi de la meciul României cu Andorra, 4-0, în care a marcat o dată.La câteva ore distanță, Gigi Becali a anunțat că este conștient că șansele să-l piardă în perioada imediat următoare de la FCSB sunt mari.Deși nu-și dorește să-l cedeze pe Florinel Coman, Gigi Becali nu se poate împotrivi dacă un club plătește 5 milioane de euro, clauza de rezilierea a contractului jucătorului cu FCSB.„El are acum clauză 5 milioane. În mod normal, imediat trebuie să-l ia. El are clauză mică la valoarea pe care o are. După ce el a avut o cădere, a avut o pată pe cariera lui, acum și-a revenit, o să vedeți imediat. Cred că va pleca, dar eu n-aș vrea să plece. Eu nu m-aș lipsi de el pentru 5 milioane. Eu aș prefera să intru în Liga Campionilor cu el”, a spus Gigi Becali, la Prosport Live.