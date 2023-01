Lupte / Constănţeanca Andreea Ana, prezentă în Top 10 al federaţiei internaţionale

Ceilalţi sportivi tricolori prezenţi în ierarhia internaţională sunt Alina Vuc, Kriszta Incze, Alexandra Anghel și Alin Alexuc.



„Felicitări și mult succes în noul an competițional!”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Lupte.



Start în noul an și pentru componenţii lotului olimpic de lupte greco-romane al României. În această perioadă, luptătorii tricolori se află în pregătire centralizată la Piatra Arsă, acolo unde se antrenează în vederea participării la competiţiie ce urmează.



Foto: Facebook / Federaţia Română de Lupte





2023, an preolimpic, începe cu sportivii români în top! Federația Internațională de Lupte (UWW) a actualizat clasamentul celor mai buni luptători din lume, iar România are în Top 10 nu mai puțin de cinci sportivi, printre care şi constănţeanca Andreea Beatrice Ana, sportivă formată la CS Mangalia, sub bagheta antrenorului Marian Oancea.