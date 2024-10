Marea gimnastă constănțeană a ajuns marți, la Constanța, la Sala Sporturilor. A fost întîmpinată de autoritățile locale și de numeroși fani. La eveniment este prezent și fostul mare atlet al României, Ilie Floroiu, alături de Marian Țuțuianu, director DJST Constanța și de Cosmin Tabără, soțul sportivei.







În aceste momente Simona Amânar oferă o sesiune de autografe.







Simona Amânar: "Vreau să mulțumesc tuturor pentru această inițiativă. Mă bucur că am reușit să ajung chiar de ziua mea pe care nu am mai petrecut-o acasă de la 13 ani de când am plecat la Deva. Mi-am sărbătorit ziua de naștere în cantonament la Deva și în deplasări. De obicei eram la Campionatul Mondial de ziua mea. Mulțumesc presei constănțene care m-a promovat întotdeauna. Vreau să mulțumesc soțului meu pentru că m-a adus cu mașina la Constanța. Le mulțumesc celor care m-au susținut. Îi mulțumesc domnului Floroiu pentru că este alături de mine. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și fostelor mele colege. Mă bucur că sunt acasă și că sunt din nou în Sala Sporturilor unde am concurat de foarte multe ori. Este sala din care am cele mai frumoase amintiri."







Ilie Floroiu: "Mă bucur că sunt astăzi alături de Simona. Familia ei știe cât de mult țin la ea. Ca să vorbim despre Simona ne-ar trebui multe zile. La Constanța s-au organizat de-a lungul timpului multe competiții de gimnastică. Vreau să o felicit pe Simona pentru întreaga carieră, pentru ceea ce a făcut pentru sportul românesc. În anul 2000, după ce s-a întors de la Sydney, a venit în Constanța cu o caleașcă trasă de cai albi. Simona Amânar a rămas un mare om. Ea va rămâne întipărită în sufletul meu pentru toată viața mea!"







Simona Amânar: "De Constanța mă leagă foarte multe amintiri și nu voi uita niciodată unde am făcut primii pași în gimnastică. Nu voi uita de unde am plecat."







Cosmin Tabără, soțul Simonei Amânar: "Vreau să mulțumesc Constanței pentru că a dat-o pe Simona. Vreau să mulțumesc Constanței pentru că a ales-o pe ea să poarte numele acestei săli. Constanța are foarte mulți sportivi reprezentativi. Eu i-am admirat foarte mult pe Andrei Pavel sau pe Cătălina Ponor. Am discutat mult cu domnul Ilie Floroiu. Este important pentru Simona dar și pentru Constanța că ea a fost aleasă. Este plecată de mulți ani și vă rog să nu mă acuzați ca am răpit-o. A venit de bună voie. Când ajungem în Constanța primul lucru pe care îl face Simona este să își caute colegele și foștii antrenori. Nu să meargă la plajă sau la restaurant. Este o onoare să fim astăzi aici și să știm că această sală poartă numele Simonei Amânar. Simona se gândește tot timpul la voi!"













Simona Amânar a sărbătorit alături de micuțele gimnaste de la Clubul Sportiv Farul Constanța.







Aceasta a botezat oficial Sala Sporturilor care de astăzi îi poartă numele și în mod oficial, nu doar onorific.